Quanto מחיר היום

מחיר Quanto (QTO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QTO ל USD הוא $ 0 לכל QTO.

Quanto כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 50,078, עם היצע במחזור של 963.59M QTO. ב‑24 השעות האחרונות, QTO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.066958, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, QTO נע ב -1.07% בשעה האחרונה ו +14.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Quanto (QTO) מידע שוק

שווי שוק $ 50.08K$ 50.08K $ 50.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.08K$ 50.08K $ 50.08K אספקת מחזור 963.59M 963.59M 963.59M אספקה כוללת 963,592,510.141312 963,592,510.141312 963,592,510.141312

שווי השוק הנוכחי של Quanto הוא $ 50.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QTO הוא 963.59M, עם היצע כולל של 963592510.141312. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.08K.