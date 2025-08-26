Hoge Finance (HOGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.60% שינוי מחיר (1D) -3.20% שינוי מחיר (7D) +8.31% שינוי מחיר (7D) +8.31%

Hoge Finance (HOGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HOGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOGE השתנה ב +2.60% במהלך השעה האחרונה, -3.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hoge Finance (HOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 6.94M$ 6.94M $ 6.94M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.94M$ 6.94M $ 6.94M אספקת מחזור 415.20B 415.20B 415.20B אספקה כוללת 415,202,711,786.96796 415,202,711,786.96796 415,202,711,786.96796

שווי השוק הנוכחי של Hoge Finance הוא $ 6.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOGE הוא 415.20B, עם היצע כולל של 415202711786.96796. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.94M.