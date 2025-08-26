עוד על DRV

Derive מחיר (DRV)

1 DRV ל USDמחיר חי:

$0.04817237
-15.00%1D
-15.00%1D
Derive (DRV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:09:13 (UTC+8)

Derive (DRV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04732711
$ 0.04732711$ 0.04732711
24 שעות נמוך
$ 0.056731
$ 0.056731$ 0.056731
גבוה 24 שעות

$ 0.04732711
$ 0.04732711$ 0.04732711

$ 0.056731
$ 0.056731$ 0.056731

$ 0.228265
$ 0.228265$ 0.228265

$ 0.01243699
$ 0.01243699$ 0.01243699

+1.84%

-15.04%

-20.22%

-20.22%

Derive (DRV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04819775. במהלך 24 השעות האחרונות, DRV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04732711 לבין שיא של $ 0.056731, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DRVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.228265, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01243699.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DRV השתנה ב +1.84% במהלך השעה האחרונה, -15.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Derive (DRV) מידע שוק

$ 39.57M
$ 39.57M$ 39.57M

--
----

$ 48.18M
$ 48.18M$ 48.18M

821.30M
821.30M 821.30M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Derive הוא $ 39.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRV הוא 821.30M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.18M.

Derive (DRV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Deriveל USDהיה $ -0.00853296234920585.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDerive ל USDהיה . $ -0.0190436925.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDerive ל USDהיה $ +0.0239851090.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Deriveל USDהיה $ +0.021553623121196376.

תְקוּפָה לשנות (USD) לשנות (%)
הַיוֹם $ -0.00853296234920585 -15.04%
30 ימים $ -0.0190436925 -39.51%
60 ימים $ +0.0239851090 +49.76%
90 ימים $ +0.021553623121196376 +80.89%

מה זהDerive (DRV)

Derive is a decentralized protocol that creates programmable onchain options, perpetuals, and structured products. Derive is deployed and operates on Derive Chain, an Ethereum rollup built using the OP stack and is the home of the Derive Protocol. It is a permission-less smart contract platform. The Derive DAO earns trading fees from the Derive Protocol and gas fees from the Derive Chain, governed by DRV token holders. Trading fees accrue to an insurance fund to foster robustness of the protocol and rollup. Derive has built an AI-powered trading app built for pro traders. In collaboration with Messari, Derive Pro translates market views into trades. The agent then prepares transactions for users and leverages smart contract wallets to make trades one-click, gasless and chainless. The app will support spot, perps and options trading on Derive, and will also plug in to spot AMMs on L2s like Optimism, Arbitrum and Base.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Deriveתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Derive (DRV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Derive (DRV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Derive.

בדוק את Derive תחזית המחיר עכשיו‏!

DRV למטבעות מקומיים

Derive (DRV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Derive (DRV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DRV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Derive (DRV)

כמה שווה Derive (DRV) היום?
החי DRVהמחיר ב USD הוא 0.04819775 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DRV ל USD?
המחיר הנוכחי של DRV ל USD הוא $ 0.04819775. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Derive?
שווי השוק של DRV הוא $ 39.57M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DRV?
ההיצע במחזור של DRV הוא 821.30M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DRV?
‏‏DRV השיג מחיר שיא (ATH) של 0.228265 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DRV?
DRV ‏‏רשם מחירATL של 0.01243699 USD.
מהו נפח המסחר של DRV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DRV הוא -- USD.
האם DRV יעלה השנה?
DRV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DRV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:09:13 (UTC+8)

