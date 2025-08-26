Derive (DRV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.04732711 גבוה 24 שעות $ 0.056731 שיא כל הזמנים $ 0.228265 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01243699 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.84% שינוי מחיר (1D) -15.04% שינוי מחיר (7D) -20.22%

Derive (DRV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04819775. במהלך 24 השעות האחרונות, DRV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04732711 לבין שיא של $ 0.056731, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DRVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.228265, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01243699.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DRV השתנה ב +1.84% במהלך השעה האחרונה, -15.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Derive (DRV) מידע שוק

שווי שוק $ 39.57M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.18M אספקת מחזור 821.30M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Derive הוא $ 39.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRV הוא 821.30M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.18M.