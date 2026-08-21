PAW מחיר היום

מחיר PAW (PAW) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PAW ל USD הוא $ 0 לכל PAW.

PAW כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,674,501, עם היצע במחזור של 1,000.00T PAW. ב‑24 השעות האחרונות, PAW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PAW נע ב -- בשעה האחרונה ו +3.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PAW (PAW) מידע שוק

שווי שוק $ 9.67M$ 9.67M $ 9.67M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.67M$ 9.67M $ 9.67M אספקת מחזור 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של PAW הוא $ 9.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAW הוא 1,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.67M.