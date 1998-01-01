טוקני ניירות ערך לכאורה של SEC מובילים לפי שווי שוק

קטגוריה זו עוקבת אחר מטבעות קריפטו שרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) טענה כי הם ניירות ערך לא רשומים במסגרת תביעות רשמיות. טוקנים אלו נתונים לפיקוח רגולטורי אינטנסיבי, מה שעלול ליצור אי-ודאות לגבי מעמדם המשפטי והנזילות שלהם בשוק. מעקב אחר תחום זה מסייע למשקיעים לנטר סיכונים רגולטוריים ואת הנוף המשפטי המתפתח של נכסים דיגיטליים.