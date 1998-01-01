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טוקני ניירות ערך לכאורה של SEC מובילים לפי שווי שוק

קטגוריה זו עוקבת אחר מטבעות קריפטו שרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) טענה כי הם ניירות ערך לא רשומים במסגרת תביעות רשמיות. טוקנים אלו נתונים לפיקוח רגולטורי אינטנסיבי, מה שעלול ליצור אי-ודאות לגבי מעמדם המשפטי והנזילות שלהם בשוק. מעקב אחר תחום זה מסייע למשקיעים לנטר סיכונים רגולטוריים ואת הנוף המשפטי המתפתח של נכסים דיגיטליים.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 665.74
+0.33%
+5.78%
+8.39%
$ 89.36B
$ 54.12K
2
Tron
Tron
TRX
$ 0.3383
+0.06%
+1.41%
+1.62%
$ 32.05B
$ 30.44M
3
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.485
+0.07%
+4.72%
+6.28%
$ 3.81B
$ 928.89K
4
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.8352
+0.30%
+4.68%
+10.58%
$ 2.35B
$ 921.52K
5
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.433
+0.33%
+5.88%
+5.84%
$ 1.35B
$ 179.72K
6
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.541
+0.85%
+3.92%
+3.43%
$ 790.13M
$ 504.47K
7
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.7536
+0.80%
+11.83%
+8.87%
$ 594.66M
$ 6.45M
8
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7952
-0.14%
+7.01%
+12.93%
$ 520.15M
$ 126.13K
9
DASH
DASH
DASH
$ 33.82
+0.18%
+6.07%
+12.26%
$ 429.05M
$ 10.49K
10
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002913
+2.21%
+6.59%
+12.88%
$ 287.23M
$ 263.61B
11
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.977
+0.01%
+6.83%
+9.72%
$ 168.46M
$ 75.46K
12
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.07132
+0.30%
+6.24%
+9.61%
$ 141.10M
$ 884.84K
13
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01346
+0.22%
+4.86%
+6.53%
$ 139.22M
$ 11.67M
14
$ 0.04493
+0.11%
+8.25%
+11.68%
$ 130.28M
$ 2.15M
15
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2165
-0.64%
+4.95%
+4.19%
$ 71.14M
$ 309.77K
16
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02968
-0.27%
+2.08%
-3.92%
$ 49.04M
$ 1.99M
17
XYO
XYO
XYO
$ 0.00308
0.00%
+0.99%
+1.66%
$ 42.37M
$ 18.20M
18
Amp
Amp
AMP
$ 0.0004034
+1.33%
+6.23%
+5.15%
$ 35.08M
$ 175.31M
19
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04685
0.00%
+4.50%
+9.76%
$ 32.98M
$ 3.00M
20
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005307
-0.53%
+4.94%
+9.33%
$ 29.52M
$ 12.99M
21
COTI
COTI
COTI
$ 0.009998
+0.63%
+0.40%
-2.86%
$ 28.61M
$ 9.22M
22
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.0404048
+0.36%
+0.05%
+10.94%
$ 22.97M
$ 824.86K
23
OmiseGo
OmiseGo
OMG
$ 0.04618
+0.48%
+1.92%
+3.33%
$ 6.49M
$ 1.28M
24
LCX
LCX
LCX
$ 0.01506278
-0.42%
+0.02%
+2.31%
$ 3.85M
$ 166.32K
25
Dragonchain
Dragonchain
DRGN
$ 0.0071157
+1.16%
+0.06%
+13.55%
$ 2.67M
$ 234.29
26
DerivaDAO
DerivaDAO
DDX
$ 0.04991662
0.00%
0.00%
+1.97%
$ 2.66M
$ 287.79
27
SALT
SALT
SALT
$ 0.00656641
+0.04%
+0.15%
+16.07%
$ 787.97K
$ 705.50
28
SafeMoon
SafeMoon
SFM
$ 7.87102E-7
+0.30%
+6.60%
+42.63%
$ 483.29K
--
29
Kromatika
Kromatika
KROM
$ 0.00453866
+0.38%
+0.05%
+53.76%
$ 449.32K
$ 54.86
30
Rari Governance
Rari Governance
RGT
$ 0.02419964
0.00%
--
0.00%
$ 302.13K
$ 2.31
31
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.00332597
+2.25%
-0.00%
-9.43%
$ 258.57K
$ 2.25K
32
Rally
Rally
RLY
$ 2.938E-5
+0.17%
+3.10%
+10.83%
$ 177.74K
--
33
DFX Finance
DFX Finance
DFX
$ 0.00050624
0.00%
--
0.00%
$ 50.62K
$ 0.96

שאלות נפוצות

מה מייצגת קטגוריית הקריפטו "ניירות ערך לכאורה של SEC"?
הקטגוריה "ניירות ערך לכאורה של ה-SEC" עוקבת אחר מטבעות קריפטו ספציפיים שרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) סימנה במפורש כחוזי השקעה לא רשומים במסגרת תביעות משפטיות רשמיות.
כיצד תביעה של רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) משפיעה על מחיר הטוקן?
תביעה של רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) יוצרת אי-ודאות רגולטורית משמעותית, ולעיתים קרובות מובילה פלטפורמות מסחר מבוססות ארה"ב להסיר את הטוקן המדובר, דבר שגורם בדרך כלל לירידות חדות בטווח הקצר.
האם נכסים דיגיטליים בקטגוריית "ניירות ערך לכאורה של SEC" עדיין ניתנים למסחר ברמה גלובלית?
כן. למרות הגבלות משמעותיות בארצות הברית, נכסים דיגיטליים בקטגוריית "ניירות ערך לכאורה של SEC" עדיין זמינים באופן נרחב ונסחרים באופן פעיל בבורסות קריפטו בינלאומיות ובפלטפורמות מבוזרות גלובליות.
מהם הסיכונים הרגולטוריים לטווח הארוך של טוקנים בקטגוריית "ניירות ערך לכאורה של SEC"?
אם בית משפט פדרלי יסווג רשמית טוקנים אלו כניירות ערך, צוותי הפיתוח צפויים לעמוד בפני קנסות כספיים משמעותיים, ורשתות המסחר העתידיות של הטוקנים יוגבלו באופן חמור בהתאם לחוקי הציות הפיננסיים המסורתיים.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום ניירות ערך לכאורה של ה-SEC יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.