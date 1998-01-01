קטגוריה זו עוקבת אחר מטבעות קריפטו שרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) טענה כי הם ניירות ערך לא רשומים במסגרת תביעות רשמיות. טוקנים אלו נתונים לפיקוח רגולטורי אינטנסיבי, מה שעלול ליצור אי-ודאות לגבי מעמדם המשפטי והנזילות שלהם בשוק. מעקב אחר תחום זה מסייע למשקיעים לנטר סיכונים רגולטוריים ואת הנוף המשפטי המתפתח של נכסים דיגיטליים.
הכללת נכסים דיגיטליים בתחום ניירות ערך לכאורה של ה-SEC יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.