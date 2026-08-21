American Shiba מחיר היום

מחיר American Shiba (USHIBA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USHIBA ל USD הוא $ 0 לכל USHIBA.

American Shiba כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,003, עם היצע במחזור של 100,000.00T USHIBA. ב‑24 השעות האחרונות, USHIBA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, USHIBA נע ב -- בשעה האחרונה ו -82.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

American Shiba (USHIBA) מידע שוק

שווי שוק $ 25.00K$ 25.00K $ 25.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.00K$ 25.00K $ 25.00K אספקת מחזור 100,000.00T 100,000.00T 100,000.00T אספקה כוללת 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

שווי השוק הנוכחי של American Shiba הוא $ 25.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USHIBA הוא 100,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+17. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.00K.