ZERA מחיר היום

מחיר ZERA (ZERA) בזמן אמת היום הוא $ 0.03195215, עם שינוי של 17.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZERA ל USD הוא $ 0.03195215 לכל ZERA.

ZERA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,944,420, עם היצע במחזור של 999.37M ZERA. ב‑24 השעות האחרונות, ZERA סחר בין $ 0.03027076 (נמוך) ל $ 0.03975042 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04713878, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01352042.

ביצועים לטווח קצר, ZERA נע ב +2.86% בשעה האחרונה ו +31.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ZERA (ZERA) מידע שוק

שווי שוק $ 31.94M$ 31.94M $ 31.94M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.94M$ 31.94M $ 31.94M אספקת מחזור 999.37M 999.37M 999.37M אספקה כוללת 999,369,317.0307021 999,369,317.0307021 999,369,317.0307021

שווי השוק הנוכחי של ZERA הוא $ 31.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZERA הוא 999.37M, עם היצע כולל של 999369317.0307021. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.94M.