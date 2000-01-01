כיצד בלוקצ'יינים של שכבה 1 שונים מרשתות סקיילינג של שכבה 2?

בלוקצ'יינים של שכבה 1 משמשים כשכבת האבטחה והסליקה הבסיסית. לעומת זאת, רשתות שכבה 2 נבנות מעל בלוקצ'יינים של שכבה 1 כדי לבצע עסקאות מהר וזול יותר, ולאחר מכן להסדיר את הנתונים הסופיים חזרה לשרשרת שכבה 1.