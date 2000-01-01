בלוקצ'יינים שכבה 1 (L1) פועלים כתשתית הבסיסית של אקוסיסטם Web3 ומעבדים ורושמים עסקאות באופן עצמאי. רשתות בסיס אלו משתמשות במנגנוני קונצנזוס מובנים כדי להבטיח אבטחה וביזור. מפתחים בונים יישומים מבוזרים (dApps) וחוזים חכמים ישירות על גבי שרשראות אלו. דוגמאות בולטות כוללות את Bitcoin, Ethereum ו-Solana.
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