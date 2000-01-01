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טוקני שכבה 1 מובילים לפי שווי שוק

בלוקצ'יינים שכבה 1 (L1) פועלים כתשתית הבסיסית של אקוסיסטם Web3 ומעבדים ורושמים עסקאות באופן עצמאי. רשתות בסיס אלו משתמשות במנגנוני קונצנזוס מובנים כדי להבטיח אבטחה וביזור. מפתחים בונים יישומים מבוזרים (dApps) וחוזים חכמים ישירות על גבי שרשראות אלו. דוגמאות בולטות כוללות את Bitcoin, Ethereum ו-Solana.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 75,590
-0.05%
+8.20%
+19.29%
$ 1.51T
$ 14.65K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 2,372.76
+0.33%
+5.26%
+25.61%
$ 285.21B
$ 285.91K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 666.73
+0.35%
+5.98%
+8.89%
$ 89.73B
$ 54.88K
4
XRP
XRP
XRP
$ 1.3
+0.34%
+18.18%
+30.75%
$ 81.43B
$ 95.25M
5
Solana
Solana
SOL
$ 90.21
+0.67%
+5.43%
+20.30%
$ 52.55B
$ 1.37M
6
Tron
Tron
TRX
$ 0.3384
+0.15%
+1.41%
+1.59%
$ 32.08B
$ 30.07M
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 72.92
+0.15%
+1.96%
+30.34%
$ 18.59B
$ 60.39K
8
Zcash
Zcash
ZEC
$ 600.01
-1.30%
+7.48%
+22.31%
$ 10.03B
$ 10.82K
9
Monero
Monero
XMR
$ 417.84
-0.93%
+0.60%
+2.34%
$ 7.80B
$ 7.17K
10
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.2073
+0.86%
+14.39%
+17.00%
$ 7.63B
$ 58.33M
11
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1865
+0.86%
+11.12%
+18.56%
$ 6.34B
$ 7.07M
12
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 250
+8.28%
+16.60%
+20.74%
$ 4.98B
$ 32.30K
13
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.10156
+0.87%
+0.81%
+6.29%
$ 3.97B
$ 4.84M
14
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.459
+4.23%
+9.23%
+11.19%
$ 3.97B
$ 1.15M
15
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 48.77
-0.16%
+4.04%
+10.44%
$ 3.76B
$ 126.59K
16
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.0749
+0.36%
+5.85%
+14.44%
$ 3.26B
$ 6.73M
17
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 7.355
+0.97%
+8.97%
+11.70%
$ 3.20B
$ 174.55K
18
$ 0.7708
+1.05%
+10.79%
+13.89%
$ 3.13B
$ 4.95M
19
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.05488
+0.68%
+10.95%
+13.03%
$ 2.45B
$ 5.21M
20
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 218.86
+0.20%
+7.57%
+10.97%
$ 2.41B
$ 23.18K
21
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.846
+0.35%
+5.68%
+12.07%
$ 2.38B
$ 955.49K
22
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.13627
-0.45%
-7.04%
+2.27%
$ 1.50B
$ 63.85K
23
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.412
+0.41%
+5.96%
+6.80%
$ 1.35B
$ 181.47K
24
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
$ 7.09
+0.71%
+8.05%
+13.76%
$ 1.12B
$ 31.03K
25
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.0927
+0.81%
+4.24%
+4.09%
$ 999.43M
$ 3.06M
26
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.0894
+1.04%
+7.48%
+12.96%
$ 801.32M
$ 1.54M
27
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.028969
+0.78%
+8.88%
+13.89%
$ 800.64M
$ 60.95M
28
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08217
-0.12%
-0.54%
-4.89%
$ 635.70M
$ 13.72M
29
$ 0.007086
+0.33%
+11.96%
+18.66%
$ 606.99M
$ 19.05M
30
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.7506
+0.41%
+12.39%
+9.80%
$ 596.40M
$ 6.55M
31
XDC Network
XDC Network
XDC
$ 0.02925
+0.80%
+6.86%
+7.74%
$ 595.54M
$ 9.19M
32
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5867
+1.11%
+5.87%
+9.00%
$ 490.53M
$ 472.85K
33
Injective
Injective
INJ
$ 4.855
+0.96%
+4.53%
+15.07%
$ 481.76M
$ 646.61K
34
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00818489
0.00%
-0.02%
+13.48%
$ 464.74M
$ 13.62K
35
VeChain
VeChain
VET
$ 0.005249
+0.52%
+8.95%
+16.68%
$ 452.28M
$ 13.07M
36
Monad
Monad
MON
$ 0.02793
+3.11%
+9.95%
+31.24%
$ 325.43M
$ 23.96M
37
SEI
SEI
SEI
$ 0.04442
+0.32%
+7.63%
+11.26%
$ 321.62M
$ 4.58M
38
TIA
TIA
TIA
$ 0.3483
+1.22%
+8.34%
+13.59%
$ 321.42M
$ 1.41M
39
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 120.8
-0.36%
-0.76%
+16.85%
$ 318.88M
$ 556.39
40
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.2228
+0.82%
+4.12%
+12.94%
$ 242.16M
$ 526.85K
41
Decred
Decred
DCR
$ 12.168
-0.06%
+2.29%
+0.88%
$ 211.37M
$ 7.77K
42
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001837
+0.38%
+13.97%
+23.02%
$ 177.16M
$ 112.51M
43
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02768
+1.06%
+11.30%
+9.27%
$ 174.95M
$ 2.95M
44
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03884
+0.23%
+10.56%
+18.63%
$ 174.39M
$ 1.84M
45
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.09394
+0.93%
+15.18%
+22.26%
$ 169.74M
$ 69.48M
46
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.16431
+0.31%
+0.10%
+17.82%
$ 164.31M
$ 8.01M
47
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.455
+0.40%
+5.27%
+8.12%
$ 153.55M
$ 537.49K
48
XEC
XEC
XEC
$ 0.000007149
+2.27%
+2.30%
+10.48%
$ 142.38M
$ 21.34B
49
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.0134
+0.30%
+5.49%
+7.01%
$ 139.95M
$ 11.91M
50
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2782
+0.65%
+2.13%
+6.32%
$ 138.85M
$ 598.15K

שאלות נפוצות

מהם מטבעות קריפטוגרפיים בשכבה 1 (L1)?
מטבעות קריפטו של שכבה 1 (L1) הם הטוקנים המקומיים של רשתות בלוקצ'יין עצמאיות. רשתות Layer 1 מחזיקות במנגנוני קונצנזוס משלהן ומעבדות עסקאות ישירות על גבי הארכיטקטורה הבסיסית שלהן.
כיצד בלוקצ'יינים של שכבה 1 שונים מרשתות סקיילינג של שכבה 2?
בלוקצ'יינים של שכבה 1 משמשים כשכבת האבטחה והסליקה הבסיסית. לעומת זאת, רשתות שכבה 2 נבנות מעל בלוקצ'יינים של שכבה 1 כדי לבצע עסקאות מהר וזול יותר, ולאחר מכן להסדיר את הנתונים הסופיים חזרה לשרשרת שכבה 1.
אילו גורמים מניעים את שווי השוק של טוקני שכבה 1?
שווי השוק של טוקני Layer 1 מונע בעיקר מאימוץ על ידי מפתחים, מדדי משתמשים פעילים, הערך הכולל הנעול (TVL) ברשת, ומהשימושיות הנדרשת לתשלום עמלות עסקה בשכבה 1.
מדוע עמלות עסקה ברשת נחוצות לבלוקצ'יינים של שכבה 1?
עמלות עסקאות ברשתות בלוקצ'יין של שכבה 1 מתמרצות כורים או מאמתים לעבד פעולות ולאבטח את הפנקס, ובו בזמן מונעות התקפות ספאם זדוניות על רשת שכבה 1.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום שכבה 1 (L1) יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.