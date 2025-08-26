Ociswap (OCI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00478864 $ 0.00478864 $ 0.00478864 24 שעות נמוך $ 0.00505547 $ 0.00505547 $ 0.00505547 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00478864$ 0.00478864 $ 0.00478864 גבוה 24 שעות $ 0.00505547$ 0.00505547 $ 0.00505547 שיא כל הזמנים $ 0.144726$ 0.144726 $ 0.144726 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00216851$ 0.00216851 $ 0.00216851 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -2.29% שינוי מחיר (7D) -5.46% שינוי מחיר (7D) -5.46%

Ociswap (OCI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00484192. במהלך 24 השעות האחרונות, OCI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00478864 לבין שיא של $ 0.00505547, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.144726, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00216851.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCI השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ociswap (OCI) מידע שוק

שווי שוק $ 220.59K$ 220.59K $ 220.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 484.19K$ 484.19K $ 484.19K אספקת מחזור 45.56M 45.56M 45.56M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ociswap הוא $ 220.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCI הוא 45.56M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 484.19K.