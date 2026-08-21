SafeMoon מחיר היום

מחיר SafeMoon (SFM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SFM ל USD הוא $ 0 לכל SFM.

SafeMoon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 487,594, עם היצע במחזור של 614.01B SFM. ב‑24 השעות האחרונות, SFM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00338272, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SFM נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו +44.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SafeMoon (SFM) מידע שוק

שווי שוק $ 487.59K$ 487.59K $ 487.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 487.59K$ 487.59K $ 487.59K אספקת מחזור 614.01B 614.01B 614.01B אספקה כוללת 614,007,140,465.79 614,007,140,465.79 614,007,140,465.79

שווי השוק הנוכחי של SafeMoon הוא $ 487.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SFM הוא 614.01B, עם היצע כולל של 614007140465.79. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 487.59K.