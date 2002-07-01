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טוקני מימון מבוזר (DeFi) מובילים לפי שווי שוק

פרוטוקולי מימון מבוזר (DeFi) משתמשים בחוזים חכמים כדי לשחזר שירותים פיננסיים מסורתיים—כגון הלוואות, השאלות ומסחר—על גבי הבלוקצ'יין. רשתות עמית-לעמית אלו מבטלות את הצורך במתווכים מרכזיים כמו בנקים. טוקני DeFi לעיתים קרובות לוכדים את ערך הפרוטוקול, ומעניקים למחזיקים זכויות הצבעה בממשל והזדמנויות פוטנציאליות לשיתוף בהכנסות.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 2,360.18
+0.44%
+5.23%
+25.67%
$ 21.25B
$ 28.10
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 73.02
+0.15%
+1.96%
+30.34%
$ 18.59B
$ 60.39K
3
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,936.05
+0.21%
+0.05%
+25.85%
$ 11.00B
$ 30.64M
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.996
+1.36%
+4.67%
+17.40%
$ 7.24B
$ 118.05K
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.837
+0.50%
+6.89%
+18.37%
$ 2.39B
$ 192.42K
6
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6787
+0.46%
+2.29%
+11.94%
$ 1.82B
$ 3.00M
7
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.3638
+0.71%
+7.02%
+12.28%
$ 1.79B
$ 2.24M
8
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 100.29
-0.02%
+4.24%
+15.83%
$ 1.55B
$ 3.26K
9
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.06451
-0.11%
+7.65%
+26.68%
$ 1.51B
$ 1.02M
10
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.12959
+2.03%
+39.29%
+53.63%
$ 1.21B
$ 17.56M
11
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.263
+0.40%
+4.00%
+16.74%
$ 1.14B
$ 64.34K
12
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.03B
$ 1.97M
13
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.451
-2.09%
+30.05%
+41.89%
$ 956.93M
$ 8.09M
14
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 102.18
+0.21%
+0.07%
+20.77%
$ 915.04M
$ 3.19M
15
JUST
JUST
JST
$ 0.10705
+0.38%
+1.34%
+0.93%
$ 914.44M
$ 615.41K
16
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.08487
+0.58%
+4.46%
+12.42%
$ 903.02M
$ 6.14M
17
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
JLP
$ 4.12
0.00%
+0.04%
+13.81%
$ 823.54M
$ 7.14M
18
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.7587
+2.24%
-5.29%
+22.33%
$ 693.43M
$ 3.78M
19
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1942
+0.67%
+5.97%
+15.29%
$ 648.46M
$ 1.01M
20
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.68
+0.54%
+5.07%
+17.07%
$ 591.13M
$ 559.21K
21
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.552
-0.27%
+1.68%
+22.22%
$ 485.42M
$ 11.34M
22
Injective
Injective
INJ
$ 4.806
+0.96%
+4.53%
+15.07%
$ 481.76M
$ 646.61K
23
Curve
Curve
CRV
$ 0.3121
-0.45%
+16.29%
+29.65%
$ 472.15M
$ 9.86M
24
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4825
+0.42%
+4.25%
+19.65%
$ 460.59M
$ 5.91M
25
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.04788
+2.14%
+12.06%
+20.31%
$ 376.03M
$ 51.23M
26
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.11
0.00%
0.00%
+0.91%
$ 356.40M
$ 647.18K
27
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,502.33
-0.03%
+0.05%
+25.26%
$ 355.93M
$ 12.88K
28
SUN
SUN
SUN
$ 0.017395
-0.01%
+1.50%
-3.61%
$ 334.53M
$ 9.70M
29
tBTC
tBTC
TBTC
$ 75,332
+0.14%
+0.08%
+19.57%
$ 333.32M
$ 20.16M
30
SEI
SEI
SEI
$ 0.04451
+0.32%
+7.63%
+11.26%
$ 321.62M
$ 4.58M
31
TIA
TIA
TIA
$ 0.3484
+1.22%
+8.34%
+13.59%
$ 321.42M
$ 1.41M
32
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 120.83
-0.36%
-0.76%
+16.85%
$ 318.88M
$ 556.39
33
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00005431
+1.00%
+7.63%
+14.16%
$ 299.79M
$ 3.32B
34
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3431
+0.38%
+2.87%
+14.18%
$ 289.77M
$ 680.26K
35
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.67952
+3.02%
+5.02%
-43.27%
$ 288.12M
$ 641.51K
36
JITO
JITO
JTO
$ 0.58
+1.75%
+3.67%
+0.26%
$ 281.39M
$ 161.99K
37
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.66
-0.11%
+0.00%
+1.14%
$ 278.92M
$ 270.92K
38
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.542
+0.06%
+6.38%
+18.40%
$ 265.02M
$ 597.37K
39
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 99.95
-0.17%
+0.04%
+15.75%
$ 245.18M
$ 19.58K
40
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.999384
-0.02%
0.00%
+0.06%
$ 238.43M
$ 52.86M
41
PayFi Strategy Token USDC
PayFi Strategy Token USDC
PSTUSDC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 217.44M
$ 17.45K
42
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.18204
+0.61%
+11.00%
+20.30%
$ 216.50M
$ 475.69K
43
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 125.9
-0.25%
+0.06%
+19.80%
$ 212.31M
$ 1.96M
44
Lido Earn ETH
Lido Earn ETH
EARNETH
$ 2,397.09
+0.23%
+0.05%
+25.79%
$ 206.30M
--
45
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0019506
+2.05%
+8.94%
+24.01%
$ 195.42M
$ 160.59M
46
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06643
+0.68%
+2.24%
+1.52%
$ 190.67M
$ 940.21K
47
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.7055
+0.07%
+5.55%
+13.69%
$ 190.36M
$ 148.95K
48
Compound
Compound
COMP
$ 18.93
+0.69%
+1.39%
+17.58%
$ 189.30M
$ 5.37K
49
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001839
+0.38%
+13.97%
+23.02%
$ 177.16M
$ 112.51M
50
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.791
+0.79%
+9.24%
+13.84%
$ 175.14M
$ 71.08K

שאלות נפוצות

מה המשמעות של מימון מבוזר (DeFi) במערכת האקולוגית של Web3?
מימון מבוזר (DeFi) מייצג מערכת פיננסית הבנויה כולה על גבי רשתות בלוקצ'יין. DeFi משתמש בחוזים חכמים כדי להציע שירותי הלוואה, השאלה ומסחר ללא הסתמכות על מוסדות מרכזיים כמו בנקים מסחריים.
כיצד טוקני פרוטוקול DeFi לוכדים ערך כלכלי?
טוקני פרוטוקול DeFi לוכדים ערך כלכלי על ידי הענקת זכויות הצבעה לבעלי הטוקנים לגבי שדרוגי תוכנה, ולעיתים קרובות גם על ידי חלוקת אחוז מעמלות העסקאות של הפרוטוקול לבעלי הטוקנים.
מהי Yield Farming בתחום (DeFi)?
Yield Farming היא אסטרטגיית DeFi פופולרית שבה משתמשים נועלים את נכסי הקריפטו שלהם בבריכות נזילות של פרוטוקולים. בתמורה לאספקת הנזילות, המשתמשים מקבלים תגמולים בצורת ריבית או טוקני DeFi חדשים שהונפקו.
האם פלטפורמות הלוואות (DeFi) בטוחות לשימוש?
למרות שפלטפורמות DeFi מציעות שקיפות, פלטפורמות הלוואות DeFi נושאות סיכונים מובנים כגון פגיעויות בקוד של חוזים חכמים, תנודתיות קיצונית במחירי נכסים ואירועי חיסול פוטנציאליים במהלך ירידות חדות בשוק.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום מימון מבוזר (DeFi) יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.