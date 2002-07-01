פרוטוקולי מימון מבוזר (DeFi) משתמשים בחוזים חכמים כדי לשחזר שירותים פיננסיים מסורתיים—כגון הלוואות, השאלות ומסחר—על גבי הבלוקצ'יין. רשתות עמית-לעמית אלו מבטלות את הצורך במתווכים מרכזיים כמו בנקים. טוקני DeFi לעיתים קרובות לוכדים את ערך הפרוטוקול, ומעניקים למחזיקים זכויות הצבעה בממשל והזדמנויות פוטנציאליות לשיתוף בהכנסות.
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