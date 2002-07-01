הפסד בלתי קבוע מתרחש כאשר מחיר הטוקנים שהופקדו משתנה באופן משמעותי ביחס למחירם בעת ההפקדה לבריכת הנזילות של DeFi, מה שעלול להשאיר את ספק הנזילות עם ערך נמוך יותר מאשר אם היה מחזיק בנכסים בלבד.