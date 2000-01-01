כיצד אימוץ בוול סטריט משפיע על הערכת השווי של פרויקטי קריפטו אמריקאיים?

כאשר מוסדות פיננסיים בוול סטריט משלבים או מאמצים פרויקט קריפטו אמריקאי, הדבר מאותת על זרימות הון מוסדיות משמעותיות, מה שמגדיל באופן ניכר את הערך הבסיסי ואת האמינות הגלובלית של הטוקנים המעורבים.