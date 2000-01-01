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$1,000,000 TradFi Gala
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טוקני "מיוצר בארה"ב" מובילים לפי שווי שוק

קטגוריה זו מדגישה פרויקטי בלוקצ'יין שפותחו על ידי צוותים מבוססי ארה"ב או כאלה המעוגנים עמוק בשוק הקריפטו האמריקאי. נכסים אלו רגישים מאוד למסגרות רגולטוריות בארצות הברית, לאימוץ מוסדי בוול סטריט ולמדיניות מאקרו-כלכלית. פרויקטים בתחום זה מדגישים בדרך כלל ציות משפטי מחמיר, גיבוי חזק של הון סיכון ותשתיות שוק ברמה מוסדית.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
XRP
XRP
XRP
$ 1.2993
+0.34%
+18.18%
+30.75%
$ 81.43B
$ 95.25M
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00053
0.00%
-0.03%
-0.04%
$ 74.83B
$ 123.90M
3
Solana
Solana
SOL
$ 90.21
+0.67%
+5.43%
+20.30%
$ 52.55B
$ 1.37M
4
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.026
0.00%
-0.01%
-1.16%
$ 22.20B
$ 433.62M
5
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.08321
+0.87%
+10.99%
+18.96%
$ 14.20B
$ 328.76M
6
Zcash
Zcash
ZEC
$ 601.76
-1.30%
+7.48%
+22.31%
$ 10.03B
$ 10.82K
7
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.2072
+0.86%
+14.39%
+17.00%
$ 7.63B
$ 58.33M
8
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.971
+1.36%
+4.67%
+17.40%
$ 7.24B
$ 118.05K
9
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1866
+0.86%
+11.12%
+18.56%
$ 6.34B
$ 7.07M
10
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 48.82
-0.16%
+4.04%
+10.44%
$ 3.76B
$ 126.59K
11
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.07481
+0.36%
+5.85%
+14.44%
$ 3.26B
$ 6.73M
12
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 7.362
+0.97%
+8.97%
+11.70%
$ 3.20B
$ 174.55K
13
$ 0.7697
+1.05%
+10.79%
+13.89%
$ 3.13B
$ 4.95M
14
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999836
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 2.82B
$ 201.09M
15
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.872
+0.50%
+6.89%
+18.37%
$ 2.39B
$ 192.42K
16
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.844
+0.35%
+5.68%
+12.07%
$ 2.38B
$ 955.49K
17
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.06013
+0.12%
+2.16%
+6.65%
$ 1.93B
$ 3.54M
18
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.90B
$ 790.70M
19
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.36611
+0.71%
+7.02%
+12.28%
$ 1.79B
$ 2.24M
20
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.8511
+0.11%
+7.91%
+10.22%
$ 1.44B
$ 3.15M
21
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3717
+0.89%
+3.97%
+7.89%
$ 1.27B
$ 3.51M
22
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.09273
+0.81%
+4.24%
+4.09%
$ 999.43M
$ 3.06M
23
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08945
+1.04%
+7.48%
+12.96%
$ 801.32M
$ 1.54M
24
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.029022
+0.78%
+8.88%
+13.89%
$ 800.64M
$ 60.95M
25
Render
Render
RENDER
$ 1.424
+1.06%
+4.16%
+12.35%
$ 740.77M
$ 166.68K
26
VVV
VVV
VVV
$ 15.8579
+1.30%
+9.34%
+29.88%
$ 721.61M
$ 11.84K
27
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.716
+2.24%
-5.29%
+22.33%
$ 693.43M
$ 3.78M
28
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1939
+0.67%
+5.97%
+15.29%
$ 648.46M
$ 1.01M
29
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.7513
+0.41%
+12.39%
+9.80%
$ 596.40M
$ 6.55M
30
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.09193
+1.54%
+4.57%
+24.29%
$ 580.92M
$ 5.47M
31
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5879
+1.11%
+5.87%
+9.00%
$ 490.53M
$ 472.85K
32
Injective
Injective
INJ
$ 4.845
+0.96%
+4.53%
+15.07%
$ 481.76M
$ 646.61K
33
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.00745
-0.48%
+14.59%
+23.70%
$ 469.88M
$ 117.66M
34
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4838
+0.42%
+4.25%
+19.65%
$ 460.59M
$ 5.91M
35
DASH
DASH
DASH
$ 33.97
-0.53%
+6.28%
+12.84%
$ 430.83M
$ 12.07K
36
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.702
-0.18%
+3.79%
+20.07%
$ 403.36M
$ 4.09M
37
SEI
SEI
SEI
$ 0.04442
+0.32%
+7.63%
+11.26%
$ 321.62M
$ 4.58M
38
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1579
-0.45%
+16.78%
+27.11%
$ 281.63M
$ 684.19K
39
JITO
JITO
JTO
$ 0.5785
+1.75%
+3.67%
+0.26%
$ 281.39M
$ 161.99K
40
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.2224
+0.82%
+4.12%
+12.94%
$ 242.16M
$ 526.85K
41
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002776
+0.77%
+10.24%
+15.60%
$ 240.58M
$ 369.36B
42
OP
OP
OP
$ 0.09809
+1.30%
+10.24%
+14.04%
$ 212.41M
$ 632.99K
43
Decred
Decred
DCR
$ 12.162
-0.06%
+2.29%
+0.88%
$ 211.37M
$ 7.77K
44
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0019386
+2.05%
+8.94%
+24.01%
$ 195.42M
$ 160.59M
45
Compound
Compound
COMP
$ 18.95
+0.69%
+1.39%
+17.58%
$ 189.30M
$ 5.37K
46
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001841
+0.38%
+13.97%
+23.02%
$ 177.16M
$ 112.51M
47
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.0154
+0.92%
+10.26%
+12.93%
$ 166.79M
$ 4.79M
48
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.21
+1.35%
+15.09%
+23.24%
$ 166.51M
$ 935.71K
49
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.16431
+0.31%
+0.10%
+17.82%
$ 164.31M
$ 8.01M
50
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.537354
+0.47%
+0.06%
+0.84%
$ 159.60M
$ 4.46M

שאלות נפוצות

מה מגדיר נכס דיגיטלי בקטגוריית "מיוצר בארה"ב"?
נכס דיגיטלי בקטגוריית "מיוצר בארה"ב" כולל פרויקטי בלוקצ'יין שפותחו על ידי צוותים אמריקאיים או קרנות קריפטו המעוגנות עמוק באקוסיסטם הפיננסי המוסדי של ארצות הברית.
כיצד מדיניות מאקרו-כלכלית בארצות הברית משפיעה על טוקנים מסוג "מיוצר בארה"ב"?
טוקנים מסוג "מיוצר בארה"ב" מציגים מתאם גבוה עם שוקי המניות המסורתיים בארצות הברית. בהתאם לכך, שינויים בריבית הפדרלית ודוחות אינפלציה בארה"ב משפיעים ישירות על הנזילות הכוללת ועל שווי הטוקנים הללו.
מדוע מימון הון סיכון מוסדי נפוץ בפרויקטי קריפטו מסוג "מיוצר בארה"ב"?
בשל הקרבה הגיאוגרפית לוול סטריט ולעמק הסיליקון, פרויקטי קריפטו מסוג "מיוצר בארה"ב" מקבלים לעיתים קרובות מימון מוקדם משמעותי מקרנות הון סיכון מובילות בארצות הברית ומדגישים ציות משפטי קפדני.
כיצד אימוץ בוול סטריט משפיע על הערכת השווי של פרויקטי קריפטו אמריקאיים?
כאשר מוסדות פיננסיים בוול סטריט משלבים או מאמצים פרויקט קריפטו אמריקאי, הדבר מאותת על זרימות הון מוסדיות משמעותיות, מה שמגדיל באופן ניכר את הערך הבסיסי ואת האמינות הגלובלית של הטוקנים המעורבים.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום תוצרת ארה"ב יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.