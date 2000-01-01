קטגוריה זו מדגישה פרויקטי בלוקצ'יין שפותחו על ידי צוותים מבוססי ארה"ב או כאלה המעוגנים עמוק בשוק הקריפטו האמריקאי. נכסים אלו רגישים מאוד למסגרות רגולטוריות בארצות הברית, לאימוץ מוסדי בוול סטריט ולמדיניות מאקרו-כלכלית. פרויקטים בתחום זה מדגישים בדרך כלל ציות משפטי מחמיר, גיבוי חזק של הון סיכון ותשתיות שוק ברמה מוסדית.
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