אסימוני נכסים מובילים בעולם האמיתי (RWA) לפי שווי שוק

פרוטוקולים של נכסים מהעולם האמיתי (RWA) מתמקדים בהמרת נכסים פיזיים או פיננסיים מסורתיים—כגון נדל״ן, אג״ח ואשראי פרטי—לטוקנים על גבי הבלוקצ׳יין. על ידי חיבור בין מימון מסורתי (TradFi) לבין DeFi, הם פותחים נזילות גלובלית ומאפשרים בעלות חלקית על נכסים מחוץ לשרשרת. תחום זה נחשב באופן נרחב כזרז מרכזי להבאת הון מוסדי ותשואה מהעולם האמיתי אל תוך אקוסיסטם הקריפטו.