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אסימוני נכסים מובילים בעולם האמיתי (RWA) לפי שווי שוק

פרוטוקולים של נכסים מהעולם האמיתי (RWA) מתמקדים בהמרת נכסים פיזיים או פיננסיים מסורתיים—כגון נדל״ן, אג״ח ואשראי פרטי—לטוקנים על גבי הבלוקצ׳יין. על ידי חיבור בין מימון מסורתי (TradFi) לבין DeFi, הם פותחים נזילות גלובלית ומאפשרים בעלות חלקית על נכסים מחוץ לשרשרת. תחום זה נחשב באופן נרחב כזרז מרכזי להבאת הון מוסדי ותשואה מהעולם האמיתי אל תוך אקוסיסטם הקריפטו.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.026
0.00%
-0.01%
-1.16%
$ 22.20B
$ 433.62M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 11.299
+1.36%
+4.67%
+17.40%
$ 7.24B
$ 118.05K
3
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1884
+0.86%
+11.12%
+18.56%
$ 6.34B
$ 7.07M
4
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.92B
--
5
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,549.07
+0.34%
+1.46%
+3.94%
$ 2.78B
$ 195.47
6
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.74B
--
7
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 504.04K
8
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,555.64
+0.39%
+1.51%
+3.75%
$ 2.08B
$ 851.56
9
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.36756
+0.71%
+7.02%
+12.28%
$ 1.79B
$ 2.24M
10
Blockchain Capital
Blockchain Capital
BCAP
$ 105.87
0.00%
0.00%
-0.27%
$ 964.70M
--
11
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 873.26M
--
12
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 832.53M
--
13
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08994
+1.04%
+7.48%
+12.96%
$ 801.32M
$ 1.54M
14
Quant
Quant
QNT
$ 62.56
+0.24%
+4.89%
+7.11%
$ 750.92M
$ 1.10K
15
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 700.01M
--
16
YLDS
YLDS
YLDS
$ 0.999826
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 674.69M
$ 6.26M
17
XDC Network
XDC Network
XDC
$ 0.02926
+0.80%
+6.86%
+7.74%
$ 595.54M
$ 9.19M
18
Injective
Injective
INJ
$ 4.864
+0.96%
+4.53%
+15.07%
$ 481.76M
$ 646.61K
19
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00818489
0.00%
-0.02%
+13.48%
$ 464.74M
$ 13.62K
20
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 146.49
+0.32%
+0.01%
+2.99%
$ 349.56M
$ 1.47K
21
TIA
TIA
TIA
$ 0.3517
+1.22%
+8.34%
+13.59%
$ 321.42M
$ 1.41M
22
OnRe Tokenized Reinsurance
OnRe Tokenized Reinsurance
ONYC
$ 1.13
-0.88%
0.00%
0.00%
$ 272.41M
$ 2.99M
23
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.18382
+0.61%
+11.00%
+20.30%
$ 216.50M
$ 475.69K
24
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
PC0000031
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 202.50M
--
25
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0019283
+2.05%
+8.94%
+24.01%
$ 195.42M
$ 160.59M
26
VanEck Treasury Fund
VanEck Treasury Fund
VBILL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 193.37M
--
27
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.8
+0.79%
+9.24%
+13.84%
$ 175.14M
$ 71.08K
28
$ 86.66
+0.44%
+5.78%
+19.93%
$ 166.96M
$ 1.56K
29
$ 768.69
+0.01%
-0.80%
-1.71%
$ 166.24M
$ 89.80
30
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
PC0000033
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 162.50M
--
31
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 102.85
-0.15%
+0.00%
+1.09%
$ 153.09M
$ 109.82K
32
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.018
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 146.42M
--
33
$ 98.38
+0.12%
-0.74%
+1.51%
$ 143.09M
$ 917.06
34
$ 218.2
-0.05%
-0.69%
-3.19%
$ 142.51M
$ 386.18
35
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2827
+0.65%
+2.13%
+6.32%
$ 138.85M
$ 598.15K
36
$ 349.19
-0.18%
-1.13%
+1.58%
$ 135.41M
$ 210.24
37
Tradable LatAm Fintech SSTN
Tradable LatAm Fintech SSTN
PC0000097
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 134.00M
--
38
$ 342.38
0.00%
-1.09%
-1.90%
$ 131.94M
$ 190.55
39
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,524.68
+0.20%
+0.01%
+3.80%
$ 123.78M
$ 26.70M
40
$ 86.58
+0.46%
+5.77%
+20.26%
$ 121.24M
$ 2.23K
41
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.017
0.00%
0.00%
+0.39%
$ 117.80M
$ 3.16K
42
Tradable Singapore Fintech SSL
Tradable Singapore Fintech SSL
PC0000023
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 114.50M
--
43
Alpha Bulgaria Warrants
Alpha Bulgaria Warrants
ALFW
$ 3.2
0.00%
0.00%
0.00%
$ 114.33M
--
44
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.0813
-0.52%
-1.43%
+9.70%
$ 109.76M
$ 3.77M
45
SOON
SOON
SOON
$ 0.2059
+0.53%
+4.81%
+4.12%
$ 106.57M
$ 381.51K
46
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
PC0000015
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 105.97M
--
47
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
STAC
$ 1,025.71
-0.34%
-0.00%
-0.16%
$ 102.77M
--
48
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,110.64
-0.09%
+0.00%
+0.18%
$ 95.49M
--
49
Reserve Rights
Reserve Rights
RSR
$ 0.001445
-0.28%
+14.78%
+25.50%
$ 89.89M
$ 63.67M
50
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,393.56
+0.76%
+15.11%
+0.72%
$ 85.14M
$ 5.14K

שאלות נפוצות

מה המשמעות של נכסי עולם אמיתי (RWA) בתעשיית הבלוקצ׳יין?
נכסי עולם אמיתי (RWA) מתייחס לתהליך של טוקניזציה של נכסים פיננסיים מסורתיים ופיזיים—כגון נדל״ן, אג״ח ממשלתיות או אשראי פרטי—והבאתם לבלוקצ׳יין כטוקנים דיגיטליים.
כיצד טוקניזציה של נכסים פיזיים מועילה לאקוסיסטם של פיננסים מבוזרים (DeFi)?
טוקניזציה של נכסים פיזיים מגשרת בין מימון מסורתי (TradFi) לבין DeFi, מזרימה נזילות חיצונית משמעותית לשוק הקריפטו ומספקת למשקיעים הזדמנויות לתשואה יציבה מהעולם האמיתי.
מהם הסוגים הנפוצים ביותר של נכסי עולם אמיתי (RWA) הנסחרים על גבי בלוקצ׳יין?
הנכסים הנפוצים ביותר במסגרת נכסי עולם אמיתי (RWA) כוללים אגרות חוב של ממשלת ארצות הברית, מטבעות יציבים מגובי פיאט, טוקנים של בעלות חלקית בנדל״ן ואשראי תאגידי פרטי שעבר טוקניזציה.
כיצד פרוטוקולים של נכסי עולם אמיתי RWA מבטיחים בעלות חוקית על נכסים פיזיים שעברו טוקניזציה?
פרוטוקולים של נכסי עולם אמיתי (RWA) מסתמכים על שילוב של חוזים חכמים למעקב דיגיטלי ועל נאמנויות משפטיות מחוץ לשרשרת או ישויות ייעודיות מיוחדות כדי להבטיח שהטוקן הדיגיטלי מייצג במדויק בעלות חוקית על הנכס הפיזי.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום נכסים בעולם האמיתי (RWA) יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.