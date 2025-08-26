Passage מחיר (PASG)
-3.60%
-15.83%
-16.36%
-16.36%
Passage (PASG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00111585. במהלך 24 השעות האחרונות, PASG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00111081 לבין שיא של $ 0.00133173, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PASGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.119904, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PASG השתנה ב -3.60% במהלך השעה האחרונה, -15.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Passage הוא $ 1.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PASG הוא 1.29B, עם היצע כולל של 1341614305.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.50M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Passageל USDהיה $ -0.0002099807088301.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPassage ל USDהיה . $ -0.0001504270.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPassage ל USDהיה $ +0.0002598208.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Passageל USDהיה $ -0.0006422068166805828.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0002099807088301
|-15.83%
|30 ימים
|$ -0.0001504270
|-13.48%
|60 ימים
|$ +0.0002598208
|+23.28%
|90 ימים
|$ -0.0006422068166805828
|-36.52%
Passage empowers brands to host engaging, immersive virtual events that captivate audiences and foster real connection. With 1-click access, users can instantly dive into stunning 3D environments and spatial audio/video on any device, without the need for downloads or special hardware. Through its integration with Unreal Engine, Passage allows teams to effortlessly create dynamic, gamified experiences that elevate their brand presence and keep attendees engaged, going beyond traditional platforms like Zoom or Teams. Passage brings digital events to life, making it easy to deliver impactful, memorable online experiences.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Passage (PASG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Passage (PASG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Passage.
בדוק את Passage תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Passage (PASG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PASG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.