Passage (PASG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00111081 $ 0.00111081 $ 0.00111081 24 שעות נמוך $ 0.00133173 $ 0.00133173 $ 0.00133173 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00111081$ 0.00111081 $ 0.00111081 גבוה 24 שעות $ 0.00133173$ 0.00133173 $ 0.00133173 שיא כל הזמנים $ 0.119904$ 0.119904 $ 0.119904 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.60% שינוי מחיר (1D) -15.83% שינוי מחיר (7D) -16.36% שינוי מחיר (7D) -16.36%

Passage (PASG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00111585. במהלך 24 השעות האחרונות, PASG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00111081 לבין שיא של $ 0.00133173, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PASGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.119904, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PASG השתנה ב -3.60% במהלך השעה האחרונה, -15.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Passage (PASG) מידע שוק

שווי שוק $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M אספקת מחזור 1.29B 1.29B 1.29B אספקה כוללת 1,341,614,305.0 1,341,614,305.0 1,341,614,305.0

שווי השוק הנוכחי של Passage הוא $ 1.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PASG הוא 1.29B, עם היצע כולל של 1341614305.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.50M.