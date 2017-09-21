עוד על LINK

Chainlink סֵמֶל

Chainlink מְחִיר(LINK)

העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:30:31 (UTC+8)

Chainlink (LINK) מידע על מחיר (USD)

Chainlink (LINK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 24.52. במהלך 24 השעות האחרונות, LINK נסחר בטווח שבין שפל של $ 24.34 לבין שיא של $ 26.62, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LINKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 52.87608912, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1262969970703125.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LINK השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -4.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chainlink (LINK) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Chainlink הוא $ 16.11B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 69.75M. ההיצע במחזור של LINK הוא 657.10M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.52B.

Chainlink (LINK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Chainlinkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -1.0585-4.14%
30 ימים$ +6.21+33.91%
60 ימים$ +11.4+86.89%
90 ימים$ +8.52+53.25%
Chainlink שינוי מחיר היום

היום,LINK רשם שינוי של $ -1.0585 (-4.14%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Chainlink שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +6.21 (+33.91%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Chainlink שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LINK ראה שינוי של $ +11.4 (+86.89%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Chainlink שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +8.52 (+53.25%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Chainlink (LINK)?

בדוק את Chainlink עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהChainlink (LINK)

Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.

Chainlink זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Chainlinkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLINK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Chainlinkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךChainlink לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Chainlinkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chainlink (LINK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chainlink (LINK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chainlink.

בדוק את Chainlink תחזית המחיר עכשיו‏!

Chainlink (LINK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chainlink (LINK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LINK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Chainlink (LINK)

מחפש איך לקנותChainlink? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Chainlinkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LINK למטבעות מקומיים

Chainlink מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Chainlink, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרChainlink הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Chainlink

כמה שווה Chainlink (LINK) היום?
החי LINKהמחיר ב USD הוא 24.52 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LINK ל USD?
המחיר הנוכחי של LINK ל USD הוא $ 24.52. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chainlink?
שווי השוק של LINK הוא $ 16.11B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LINK?
ההיצע במחזור של LINK הוא 657.10M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LINK?
‏‏LINK השיג מחיר שיא (ATH) של 52.87608912 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LINK?
LINK ‏‏רשם מחירATL של 0.1262969970703125 USD.
מהו נפח המסחר של LINK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LINK הוא $ 69.75M USD.
האם LINK יעלה השנה?
LINK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LINK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:30:31 (UTC+8)

Chainlink (LINK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

