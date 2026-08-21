SolCex מחיר היום

מחיר SolCex (SOLCEX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00229737, עם שינוי של 0.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOLCEX ל USD הוא $ 0.00229737 לכל SOLCEX.

SolCex כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,297,062, עם היצע במחזור של 999.87M SOLCEX. ב‑24 השעות האחרונות, SOLCEX סחר בין $ 0.00225173 (נמוך) ל $ 0.00249939 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.058722, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00126603.

ביצועים לטווח קצר, SOLCEX נע ב -5.91% בשעה האחרונה ו -15.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 31.68K.

SolCex (SOLCEX) מידע שוק

שווי שוק $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M נפח (24 שעות) $ 31.68K$ 31.68K $ 31.68K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M אספקת מחזור 999.87M 999.87M 999.87M אספקה כוללת 999,866,397.982178 999,866,397.982178 999,866,397.982178

שווי השוק הנוכחי של SolCex הוא $ 2.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 31.68K. ההיצע במחזור של SOLCEX הוא 999.87M, עם היצע כולל של 999866397.982178. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.30M.