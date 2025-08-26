QUBI Tokenized RWA ($QBIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00136394$ 0.00136394 $ 0.00136394 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.29% שינוי מחיר (1D) -7.63% שינוי מחיר (7D) -3.05% שינוי מחיר (7D) -3.05%

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $QBIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $QBITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00136394, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $QBIT השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -7.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) מידע שוק

שווי שוק $ 172.69K$ 172.69K $ 172.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 172.69K$ 172.69K $ 172.69K אספקת מחזור 999.92M 999.92M 999.92M אספקה כוללת 999,920,643.3723414 999,920,643.3723414 999,920,643.3723414

שווי השוק הנוכחי של QUBI Tokenized RWA הוא $ 172.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $QBIT הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999920643.3723414. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 172.69K.