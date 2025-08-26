עוד על CHAD

Based Chad סֵמֶל

Based Chad מחיר (CHAD)

לא רשום

1 CHAD ל USDמחיר חי:

-12,90%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Based Chad (CHAD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:09:29 (UTC+8)

Based Chad (CHAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1,82%

-12,87%

-32,52%

-32,52%

Based Chad (CHAD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHAD השתנה ב -1,82% במהלך השעה האחרונה, -12,87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-32,52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Based Chad (CHAD) מידע שוק

$ 2,52M
$ 2,52M$ 2,52M

$ 2,52M
$ 2,52M$ 2,52M

69,42B
69,42B 69,42B

69 420 000 000,0
69 420 000 000,0 69 420 000 000,0

שווי השוק הנוכחי של Based Chad הוא $ 2,52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHAD הוא 69,42B, עם היצע כולל של 69420000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2,52M.

Based Chad (CHAD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Based Chadל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBased Chad ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBased Chad ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Based Chadל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-12,87%
30 ימים$ 0-1,42%
60 ימים$ 0+63,59%
90 ימים$ 0--

מה זהBased Chad (CHAD)

Wake Up. Chad Harder. Repeat.

Based Chad (CHAD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Based Chadתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Based Chad (CHAD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Based Chad (CHAD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Based Chad.

בדוק את Based Chad תחזית המחיר עכשיו‏!

CHAD למטבעות מקומיים

Based Chad (CHAD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Based Chad (CHAD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHAD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Based Chad (CHAD)

כמה שווה Based Chad (CHAD) היום?
החי CHADהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHAD ל USD?
המחיר הנוכחי של CHAD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Based Chad?
שווי השוק של CHAD הוא $ 2,52M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHAD?
ההיצע במחזור של CHAD הוא 69,42B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHAD?
‏‏CHAD השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHAD?
CHAD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CHAD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHAD הוא -- USD.
האם CHAD יעלה השנה?
CHAD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHAD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:09:29 (UTC+8)

Based Chad (CHAD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

