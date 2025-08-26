Based Chad (CHAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1,82% שינוי מחיר (1D) -12,87% שינוי מחיר (7D) -32,52% שינוי מחיר (7D) -32,52%

Based Chad (CHAD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHAD השתנה ב -1,82% במהלך השעה האחרונה, -12,87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-32,52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Based Chad (CHAD) מידע שוק

שווי שוק $ 2,52M$ 2,52M $ 2,52M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2,52M$ 2,52M $ 2,52M אספקת מחזור 69,42B 69,42B 69,42B אספקה כוללת 69 420 000 000,0 69 420 000 000,0 69 420 000 000,0

שווי השוק הנוכחי של Based Chad הוא $ 2,52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHAD הוא 69,42B, עם היצע כולל של 69420000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2,52M.