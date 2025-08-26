VVS Finance (VVS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.41% שינוי מחיר (1D) -2.12% שינוי מחיר (7D) +4.98% שינוי מחיר (7D) +4.98%

VVS Finance (VVS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VVS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VVSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VVS השתנה ב -1.41% במהלך השעה האחרונה, -2.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VVS Finance (VVS) מידע שוק

שווי שוק $ 157.43M$ 157.43M $ 157.43M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 320.68M$ 320.68M $ 320.68M אספקת מחזור 46.51T 46.51T 46.51T אספקה כוללת 94,731,039,894,761.9 94,731,039,894,761.9 94,731,039,894,761.9

שווי השוק הנוכחי של VVS Finance הוא $ 157.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VVS הוא 46.51T, עם היצע כולל של 94731039894761.9. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 320.68M.