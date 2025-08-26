עוד על VVS

VVS Finance סֵמֶל

VVS Finance מחיר (VVS)

לא רשום

1 VVS ל USDמחיר חי:

-2.30%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
VVS Finance (VVS) טבלת מחירים חיה
VVS Finance (VVS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1.41%

-2.12%

+4.98%

+4.98%

VVS Finance (VVS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VVS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VVSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VVS השתנה ב -1.41% במהלך השעה האחרונה, -2.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VVS Finance (VVS) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של VVS Finance הוא $ 157.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VVS הוא 46.51T, עם היצע כולל של 94731039894761.9. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 320.68M.

VVS Finance (VVS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של VVS Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVVS Finance ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVVS Finance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של VVS Financeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.12%
30 ימים$ 0+8.11%
60 ימים$ 0+78.99%
90 ימים$ 0--

מה זהVVS Finance (VVS)

VVS Finance is a decentralized finance and automated market making platform on the Cronos network by Crypto.com

VVS Finance is a decentralized finance and automated market making platform on the Cronos network by Crypto.com

VVS Finance (VVS) משאב

האתר הרשמי

VVS Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה VVS Finance (VVS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VVS Finance (VVS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VVS Finance.

בדוק את VVS Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

VVS למטבעות מקומיים

VVS Finance (VVS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VVS Finance (VVS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VVS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על VVS Finance (VVS)

כמה שווה VVS Finance (VVS) היום?
החי VVSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VVS ל USD?
המחיר הנוכחי של VVS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של VVS Finance?
שווי השוק של VVS הוא $ 157.43M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VVS?
ההיצע במחזור של VVS הוא 46.51T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VVS?
‏‏VVS השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VVS?
VVS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של VVS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VVS הוא -- USD.
האם VVS יעלה השנה?
VVS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VVS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
VVS Finance (VVS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

