Catamoto מחיר היום

מחיר Catamoto (CATA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CATA ל USD הוא $ 0 לכל CATA.

Catamoto כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,069, עם היצע במחזור של 20.00B CATA. ב‑24 השעות האחרונות, CATA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00132487, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CATA נע ב +0.54% בשעה האחרונה ו +530.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Catamoto (CATA) מידע שוק

שווי שוק $ 22.07K$ 22.07K $ 22.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.07K$ 22.07K $ 22.07K אספקת מחזור 20.00B 20.00B 20.00B אספקה כוללת 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Catamoto הוא $ 22.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CATA הוא 20.00B, עם היצע כולל של 20000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.07K.