ICB Network מחיר היום

מחיר ICB Network (ICBX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ICBX ל USD הוא $ 0 לכל ICBX.

ICB Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 755,682, עם היצע במחזור של 54.00B ICBX. ב‑24 השעות האחרונות, ICBX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00235397, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ICBX נע ב -- בשעה האחרונה ו -10.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ICB Network (ICBX) מידע שוק

שווי שוק $ 755.68K$ 755.68K $ 755.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M אספקת מחזור 54.00B 54.00B 54.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ICB Network הוא $ 755.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ICBX הוא 54.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.40M.