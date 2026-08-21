Rally מחיר היום

מחיר Rally (RLY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RLY ל USD הוא $ 0 לכל RLY.

Rally כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 178,005, עם היצע במחזור של 6.05B RLY. ב‑24 השעות האחרונות, RLY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.4, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RLY נע ב -0.57% בשעה האחרונה ו +10.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Rally (RLY) מידע שוק

שווי שוק $ 178.01K$ 178.01K $ 178.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 441.39K$ 441.39K $ 441.39K אספקת מחזור 6.05B 6.05B 6.05B אספקה כוללת 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rally הוא $ 178.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RLY הוא 6.05B, עם היצע כולל של 15000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 441.39K.