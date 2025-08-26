QuStream (QST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01023723 גבוה 24 שעות $ 0.01222991 שיא כל הזמנים $ 0.01417997 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.01% שינוי מחיר (1D) -1.35% שינוי מחיר (7D) -1.14%

QuStream (QST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01071382. במהלך 24 השעות האחרונות, QST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01023723 לבין שיא של $ 0.01222991, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01417997, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QST השתנה ב -1.01% במהלך השעה האחרונה, -1.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

QuStream (QST) מידע שוק

שווי שוק $ 10.76M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.76M אספקת מחזור 999.99M אספקה כוללת 999,985,725.51171

שווי השוק הנוכחי של QuStream הוא $ 10.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QST הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999985725.51171. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.76M.