QuStream סֵמֶל

QuStream מחיר (QST)

$0.01076106
-0.90%1D
QuStream (QST) טבלת מחירים חיה
QuStream (QST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01023723
24 שעות נמוך
$ 0.01222991
גבוה 24 שעות

$ 0.01023723
$ 0.01222991
$ 0.01417997
$ 0
-1.01%

-1.35%

-1.14%

-1.14%

QuStream (QST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01071382. במהלך 24 השעות האחרונות, QST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01023723 לבין שיא של $ 0.01222991, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01417997, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QST השתנה ב -1.01% במהלך השעה האחרונה, -1.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

QuStream (QST) מידע שוק

$ 10.76M
--
$ 10.76M
999.99M
999,985,725.51171
שווי השוק הנוכחי של QuStream הוא $ 10.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QST הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999985725.51171. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.76M.

QuStream (QST) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של QuStreamל USDהיה $ -0.0001473586180624.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuStream ל USDהיה . $ +0.0221857038.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuStream ל USDהיה $ +0.0224693404.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של QuStreamל USDהיה $ +0.004485811730686576.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0001473586180624-1.35%
30 ימים$ +0.0221857038+207.08%
60 ימים$ +0.0224693404+209.72%
90 ימים$ +0.004485811730686576+72.03%

מה זהQuStream (QST)

QuStream (QST) Project Description QuStream is a Layer 1 blockchain built to provide quantum-safe encryption for securing digital assets, transactions, and sensitive data against future quantum computing threats. The project was founded by Adrian Neal, a blockchain security expert with extensive experience in cryptography and cybersecurity. After witnessing firsthand the vulnerabilities in existing cryptographic models, Neal set out to develop a blockchain network that could withstand the rapidly advancing capabilities of quantum computers. The solution developed by him currently holds the highest quantum resistance in the world, at 504 bits quantum hardness. At the core of QuStream is its patent-pending encryption algorithm, designed to eliminate the risks associated with fixed private keys. Traditional blockchain encryption relies on static key pairs that, once exposed, compromise entire accounts. QuStream replaces this with a dynamic private key system, where a new, cryptographically linked key is generated for each use. This approach significantly enhances security by preventing private key reuse, reducing the attack surface for quantum and classical adversaries. QuStream operates on a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, with decentralized validator nodes that distribute these dynamic private keys while maintaining complete privacy and security. The network employs a sharded infrastructure, ensuring scalability and high transaction throughput without sacrificing decentralization. The QST token serves as the backbone of the ecosystem, used for transaction processing, validator staking, and governance. Initially launched on Solana, QST will undergo a 1:1 migration to the native QuStream blockchain upon its mainnet deployment. Beyond blockchain applications, QuStream's encryption technology is designed for financial institutions, cryptocurrency exchanges, enterprise security solutions, and government-level data protection. By integrating post-quantum cryptography, QuStream aims to set a new standard for long-term blockchain security in a quantum-powered world.

QuStream (QST) משאב

QuStreamתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה QuStream (QST) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות QuStream (QST) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור QuStream.

בדוק את QuStream תחזית המחיר עכשיו‏!

QST למטבעות מקומיים

QuStream (QST) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של QuStream (QST) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QST הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על QuStream (QST)

כמה שווה QuStream (QST) היום?
החי QSTהמחיר ב USD הוא 0.01071382 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי QST ל USD?
המחיר הנוכחי של QST ל USD הוא $ 0.01071382. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של QuStream?
שווי השוק של QST הוא $ 10.76M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של QST?
ההיצע במחזור של QST הוא 999.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של QST?
‏‏QST השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01417997 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של QST?
QST ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של QST?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור QST הוא -- USD.
האם QST יעלה השנה?
QST ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את QST תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
