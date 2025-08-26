I love puppies (PUPPIES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -5.46% שינוי מחיר (1D) -15.52% שינוי מחיר (7D) +109.50% שינוי מחיר (7D) +109.50%

I love puppies (PUPPIES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PUPPIES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUPPIESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUPPIES השתנה ב -5.46% במהלך השעה האחרונה, -15.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+109.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

I love puppies (PUPPIES) מידע שוק

שווי שוק $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M אספקת מחזור 42.07T 42.07T 42.07T אספקה כוללת 42,069,000,000,000.0 42,069,000,000,000.0 42,069,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של I love puppies הוא $ 3.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUPPIES הוא 42.07T, עם היצע כולל של 42069000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.80M.