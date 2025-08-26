עוד על PUPPIES

I love puppies

I love puppies מחיר (PUPPIES)

1 PUPPIES ל USDמחיר חי:

-15.50%1D
I love puppies (PUPPIES) טבלת מחירים חיה
I love puppies (PUPPIES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-5.46%

-15.52%

+109.50%

+109.50%

I love puppies (PUPPIES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PUPPIES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUPPIESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUPPIES השתנה ב -5.46% במהלך השעה האחרונה, -15.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+109.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

I love puppies (PUPPIES) מידע שוק

$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M

--
----

$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M

42.07T
42.07T 42.07T

42,069,000,000,000.0
42,069,000,000,000.0 42,069,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של I love puppies הוא $ 3.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUPPIES הוא 42.07T, עם היצע כולל של 42069000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.80M.

I love puppies (PUPPIES) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של I love puppiesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלI love puppies ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלI love puppies ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של I love puppiesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-15.52%
30 ימים$ 0+193.86%
60 ימים$ 0+234.81%
90 ימים$ 0--

מה זהI love puppies (PUPPIES)

In a world where dogs once ruled,a new era dawns- the Age of PUPPIES.Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $PUPPIES are taking over.

I love puppies (PUPPIES) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

I love puppiesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה I love puppies (PUPPIES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות I love puppies (PUPPIES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור I love puppies.

בדוק את I love puppies תחזית המחיר עכשיו‏!

PUPPIES למטבעות מקומיים

I love puppies (PUPPIES) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של I love puppies (PUPPIES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PUPPIES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על I love puppies (PUPPIES)

כמה שווה I love puppies (PUPPIES) היום?
החי PUPPIESהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PUPPIES ל USD?
המחיר הנוכחי של PUPPIES ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של I love puppies?
שווי השוק של PUPPIES הוא $ 3.80M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PUPPIES?
ההיצע במחזור של PUPPIES הוא 42.07T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PUPPIES?
‏‏PUPPIES השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PUPPIES?
PUPPIES ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PUPPIES?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PUPPIES הוא -- USD.
האם PUPPIES יעלה השנה?
PUPPIES ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PUPPIES תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
I love puppies (PUPPIES) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

