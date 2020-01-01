בלוקצ'יינים עמידים לקוונטים משתמשים באלגוריתמים קריפטוגרפיים מתקדמים שתוכננו לעמוד בפני התקפות עתידיות ממחשבים קוונטיים. עם התקדמות כוח המחשוב, רשתות אלו שואפות להגן על כספי המשתמשים והנתונים מפני פגיעה כתוצאה מיכולות פענוח מתקדמות. משקיעים עוקבים אחר תחום זה כהגנה לטווח ארוך מפני ההתיישנות הטכנולוגית של קריפטוגרפיה מסורתית.
הכללת נכסים דיגיטליים בתחום עמידות קוונטית יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.