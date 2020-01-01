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הטוקנים המובילים העמידים לקוונטים לפי שווי שוק

בלוקצ'יינים עמידים לקוונטים משתמשים באלגוריתמים קריפטוגרפיים מתקדמים שתוכננו לעמוד בפני התקפות עתידיות ממחשבים קוונטיים. עם התקדמות כוח המחשוב, רשתות אלו שואפות להגן על כספי המשתמשים והנתונים מפני פגיעה כתוצאה מיכולות פענוח מתקדמות. משקיעים עוקבים אחר תחום זה כהגנה לטווח ארוך מפני ההתיישנות הטכנולוגית של קריפטוגרפיה מסורתית.

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מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 608.86
-1.30%
+7.48%
+22.31%
$ 10.03B
$ 10.82K
2
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08994
+1.04%
+7.48%
+12.96%
$ 801.32M
$ 1.54M
3
STRK
STRK
STRK
$ 0.02624
+0.62%
+7.63%
+13.53%
$ 165.81M
$ 11.90M
4
Qubic
Qubic
QUBIC
$ 0.0000004376
+0.11%
-0.79%
-0.32%
$ 60.82M
$ 774.38B
5
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0009208
+0.13%
+5.85%
+10.98%
$ 44.74M
$ 84.35M
6
QANplatform
QANplatform
QANX
$ 0.01328933
+0.13%
-0.00%
-1.78%
$ 22.59M
$ 87.85K
7
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.05989
+0.10%
+2.23%
-4.98%
$ 7.08M
$ 176.84K
8
MindNetwork FHE
MindNetwork FHE
FHE
$ 0.02689
+0.22%
+8.36%
+11.27%
$ 6.81M
$ 7.99M
9
MINIMA
MINIMA
MINIMA
$ 0.00487
+0.41%
+13.08%
+17.76%
$ 2.68M
$ 1.06M
10
QuStream
QuStream
QST
$ 0.00219661
-0.68%
+0.05%
+3.07%
$ 2.20M
$ 5.08K
11
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.0392
+0.23%
+3.25%
+6.29%
$ 1.11M
$ 2.40M
12
Qubitcoin
Qubitcoin
QTC
$ 0.449785
-0.18%
+0.03%
-3.26%
$ 1.04M
$ 8.23K
13
Tidecoin
Tidecoin
TDC
$ 0.050885
+0.89%
+0.09%
-3.30%
$ 963.21K
$ 426.55
14
GEEQ
GEEQ
GEEQ
$ 0.00327671
+0.35%
+0.13%
+32.85%
$ 222.81K
$ 1.91K
15
AME Chain
AME Chain
AME
$ 0.0002556
0.00%
+3.98%
+10.75%
$ 126.70K
$ 251.70M
16
Naoris Protocol
Naoris Protocol
NAORIS
$ 0.03029
-0.43%
+4.77%
-7.56%
--
$ 3.68M
17
Quantum R. Ledger
Quantum R. Ledger
QRL
$ 0.84851
-0.73%
+3.52%
+5.97%
--
$ 16.50K
18
Quack AI
Quack AI
Q
$ 0.022132
+0.96%
+7.63%
-5.34%
--
$ 3.32M

שאלות נפוצות

מה הם בלוקצ'יינים ומטבעות קריפטוגרפיים עמידים לקוונטים?
בלוקצ'יינים עמידים לקוונטים הם רשתות שנבנו באמצעות אלגוריתמים קריפטוגרפיים מתקדמים שלאחר עידן הקוונטים. הם מתוכננים במיוחד לעמוד בפני פרצות אבטחה פוטנציאליות ממחשבים קוונטיים עתידיים וחזקים במיוחד.
מדוע מחשבים קוונטיים מהווים איום תאורטי על רשתות קריפטוגרפיה מסורתיות?
מטבעות דיגיטליים מסורתיים מסתמכים על קריפטוגרפיה בעקומה אליפטית (ECC). מחשבים קוונטיים בקנה מידה גדול עשויים תאורטית להשתמש באלגוריתמים מתקדמים כדי לפצח קודים מתמטיים אלו, ובכך לחשוף מפתחות פרטיים ולפגוע באבטחת הרשת.
כיצד טוקנים עמידים לקוונטים מעדכנים את הקריפטוגרפיה שלהם כדי להגן על כספי המשתמשים?
טוקנים עמידים לקוונטים משתמשים במבנים מתמטיים חדשים, כגון קריפטוגרפיה מבוססת סריג או חתימות מבוססות גיבוב, אשר הוכחו מתמטית כעמידות בפני עוצמת החישוב העצומה של מחשבים קוונטיים.
האם איום המחשוב הקוונטי מהווה סיכון מיידי למטבעות קריפטוגרפיים גדולים כמו ביטקוין?
לא, זה אינו סיכון מיידי. מומחים מעריכים כי יידרשו שנים רבות עד שמחשבים קוונטיים יחזיקו במספר מספיק של קיוביטים יציבים כדי לפרוץ את ביטקוין. עם זאת, פרויקטים עמידים לקוונטים בונים את התשתית הנדרשת כמנגנון הגנה פרואקטיבי.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום עמידות קוונטית יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.