לא, זה אינו סיכון מיידי. מומחים מעריכים כי יידרשו שנים רבות עד שמחשבים קוונטיים יחזיקו במספר מספיק של קיוביטים יציבים כדי לפרוץ את ביטקוין. עם זאת, פרויקטים עמידים לקוונטים בונים את התשתית הנדרשת כמנגנון הגנה פרואקטיבי.