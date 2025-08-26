עוד על MOSS

MOSS מידע על מחיר

MOSS אתר רשמי

MOSS טוקניומיקה

MOSS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

MOSS AI סֵמֶל

MOSS AI מחיר (MOSS)

לא רשום

1 MOSS ל USDמחיר חי:

$0.00034854
$0.00034854$0.00034854
-16.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
MOSS AI (MOSS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:11:00 (UTC+8)

MOSS AI (MOSS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.053413
$ 0.053413$ 0.053413

$ 0
$ 0$ 0

+1.33%

-16.04%

-14.15%

-14.15%

MOSS AI (MOSS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOSS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOSSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.053413, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOSS השתנה ב +1.33% במהלך השעה האחרונה, -16.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MOSS AI (MOSS) מידע שוק

$ 319.40K
$ 319.40K$ 319.40K

--
----

$ 319.40K
$ 319.40K$ 319.40K

909.95M
909.95M 909.95M

909,949,990.16
909,949,990.16 909,949,990.16

שווי השוק הנוכחי של MOSS AI הוא $ 319.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOSS הוא 909.95M, עם היצע כולל של 909949990.16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 319.40K.

MOSS AI (MOSS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MOSS AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMOSS AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMOSS AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MOSS AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-16.04%
30 ימים$ 0-24.91%
60 ימים$ 0-25.52%
90 ימים$ 0--

מה זהMOSS AI (MOSS)

MOSS AI stands for Multi-Owner Super Swarm AI—a network of independent,unbiased,and trustworthy AI agents hosted on decentralized infrastructure. These agents earn token rewards by autonomously completing tasks. Powered by proprietary knowledge bases and tools,these multi-agent systems collaborate to form a more powerful,emergent intelligence—transcending the limitations of monolithic,centralized AI models.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

MOSS AI (MOSS) משאב

האתר הרשמי

MOSS AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MOSS AI (MOSS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MOSS AI (MOSS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MOSS AI.

בדוק את MOSS AI תחזית המחיר עכשיו‏!

MOSS למטבעות מקומיים

MOSS AI (MOSS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MOSS AI (MOSS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOSS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MOSS AI (MOSS)

כמה שווה MOSS AI (MOSS) היום?
החי MOSSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOSS ל USD?
המחיר הנוכחי של MOSS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MOSS AI?
שווי השוק של MOSS הוא $ 319.40K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOSS?
ההיצע במחזור של MOSS הוא 909.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOSS?
‏‏MOSS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.053413 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOSS?
MOSS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MOSS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOSS הוא -- USD.
האם MOSS יעלה השנה?
MOSS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOSS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:11:00 (UTC+8)

MOSS AI (MOSS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.