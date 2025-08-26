MOSS AI (MOSS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.053413 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.33% שינוי מחיר (1D) -16.04% שינוי מחיר (7D) -14.15%

MOSS AI (MOSS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOSS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOSSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.053413, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOSS השתנה ב +1.33% במהלך השעה האחרונה, -16.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MOSS AI (MOSS) מידע שוק

שווי שוק $ 319.40K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 319.40K אספקת מחזור 909.95M אספקה כוללת 909,949,990.16

שווי השוק הנוכחי של MOSS AI הוא $ 319.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOSS הוא 909.95M, עם היצע כולל של 909949990.16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 319.40K.