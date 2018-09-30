עוד על USDC

USDC מידע על מחיר

USDC מסמך לבן

USDC אתר רשמי

USDC טוקניומיקה

USDC תחזית מחיר

USDC היסטוריה

USDC מדריך קנייה

USDCממיר מטבעות לפיאט

USDC ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

USDCoin סֵמֶל

USDCoin מְחִיר(USDC)

1 USDC ל USDמחיר חי:

$1.0001
$1.0001$1.0001
0.00%1D
USD
USDCoin (USDC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:49:12 (UTC+8)

USDCoin (USDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1
$ 1$ 1
24 שעות נמוך
$ 1.0003
$ 1.0003$ 1.0003
גבוה 24 שעות

$ 1
$ 1$ 1

$ 1.0003
$ 1.0003$ 1.0003

$ 2.349556378332484
$ 2.349556378332484$ 2.349556378332484

$ 0.8774
$ 0.8774$ 0.8774

-0.01%

0.00%

+0.07%

+0.07%

USDCoin (USDC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.0001. במהלך 24 השעות האחרונות, USDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1 לבין שיא של $ 1.0003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.349556378332484, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.8774.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDC השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USDCoin (USDC) מידע שוק

No.7

$ 67.47B
$ 67.47B$ 67.47B

$ 172.88M
$ 172.88M$ 172.88M

$ 67.47B
$ 67.47B$ 67.47B

67.46B
67.46B 67.46B

67,463,310,603.762184
67,463,310,603.762184 67,463,310,603.762184

1.71%

2018-09-30 00:00:00

$ 1
$ 1$ 1

ETH

שווי השוק הנוכחי של USDCoin הוא $ 67.47B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 172.88M. ההיצע במחזור של USDC הוא 67.46B, עם היצע כולל של 67463310603.762184. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.47B.

USDCoin (USDC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של USDCoinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ +0.0005+0.05%
60 ימים$ +0.0006+0.06%
90 ימים$ +0.0006+0.06%
USDCoin שינוי מחיר היום

היום,USDC רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

USDCoin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0005 (+0.05%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

USDCoin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,USDC ראה שינוי של $ +0.0006 (+0.06%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

USDCoin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0006 (+0.06%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של USDCoin (USDC)?

בדוק את USDCoin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהUSDCoin (USDC)

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

USDCoin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול USDCoinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUSDC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים USDCoinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUSDCoin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

USDCoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה USDCoin (USDC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות USDCoin (USDC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור USDCoin.

בדוק את USDCoin תחזית המחיר עכשיו‏!

USDCoin (USDC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של USDCoin (USDC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות USDCoin (USDC)

מחפש איך לקנותUSDCoin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש USDCoinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

USDC למטבעות מקומיים

1 USDCoin(USDC) ל VND
26,317.6315
1 USDCoin(USDC) ל AUD
A$1.530153
1 USDCoin(USDC) ל GBP
0.740074
1 USDCoin(USDC) ל EUR
0.850085
1 USDCoin(USDC) ל USD
$1.0001
1 USDCoin(USDC) ל MYR
RM4.20042
1 USDCoin(USDC) ל TRY
41.0041
1 USDCoin(USDC) ל JPY
¥147.0147
1 USDCoin(USDC) ל ARS
ARS$1,321.1321
1 USDCoin(USDC) ל RUB
80.858085
1 USDCoin(USDC) ל INR
87.588758
1 USDCoin(USDC) ל IDR
Rp16,395.079344
1 USDCoin(USDC) ל KRW
1,387.098696
1 USDCoin(USDC) ל PHP
56.635663
1 USDCoin(USDC) ל EGP
￡E.48.514851
1 USDCoin(USDC) ל BRL
R$5.420542
1 USDCoin(USDC) ל CAD
C$1.380138
1 USDCoin(USDC) ל BDT
121.672166
1 USDCoin(USDC) ל NGN
1,529.202905
1 USDCoin(USDC) ל COP
$4,016.461606
1 USDCoin(USDC) ל ZAR
R.17.541754
1 USDCoin(USDC) ל UAH
41.454145
1 USDCoin(USDC) ל VES
Bs140.014
1 USDCoin(USDC) ל CLP
$959.0959
1 USDCoin(USDC) ל PKR
Rs283.548352
1 USDCoin(USDC) ל KZT
535.093504
1 USDCoin(USDC) ל THB
฿32.433243
1 USDCoin(USDC) ל TWD
NT$30.453045
1 USDCoin(USDC) ל AED
د.إ3.670367
1 USDCoin(USDC) ל CHF
Fr0.80008
1 USDCoin(USDC) ל HKD
HK$7.810781
1 USDCoin(USDC) ל AMD
֏381.858182
1 USDCoin(USDC) ל MAD
.د.م9.0009
1 USDCoin(USDC) ל MXN
$18.641864
1 USDCoin(USDC) ל SAR
ريال3.750375
1 USDCoin(USDC) ל PLN
3.640364
1 USDCoin(USDC) ל RON
лв4.320432
1 USDCoin(USDC) ל SEK
kr9.520952
1 USDCoin(USDC) ל BGN
лв1.670167
1 USDCoin(USDC) ל HUF
Ft340.054002
1 USDCoin(USDC) ל CZK
20.992099
1 USDCoin(USDC) ל KWD
د.ك0.3050305
1 USDCoin(USDC) ל ILS
3.370337
1 USDCoin(USDC) ל AOA
Kz911.661157
1 USDCoin(USDC) ל BHD
.د.ب0.3770377
1 USDCoin(USDC) ל BMD
$1.0001
1 USDCoin(USDC) ל DKK
kr6.380638
1 USDCoin(USDC) ל HNL
L26.182618
1 USDCoin(USDC) ל MUR
45.644564
1 USDCoin(USDC) ל NAD
$17.531753
1 USDCoin(USDC) ל NOK
kr10.091009
1 USDCoin(USDC) ל NZD
$1.70017
1 USDCoin(USDC) ל PAB
B/.1.0001
1 USDCoin(USDC) ל PGK
K4.220422
1 USDCoin(USDC) ל QAR
ر.ق3.630363
1 USDCoin(USDC) ל RSD
дин.100.190018

USDCoin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של USDCoin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרUSDCoin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על USDCoin

כמה שווה USDCoin (USDC) היום?
החי USDCהמחיר ב USD הוא 1.0001 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDC ל USD?
המחיר הנוכחי של USDC ל USD הוא $ 1.0001. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של USDCoin?
שווי השוק של USDC הוא $ 67.47B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDC?
ההיצע במחזור של USDC הוא 67.46B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDC?
‏‏USDC השיג מחיר שיא (ATH) של 2.349556378332484 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDC?
USDC ‏‏רשם מחירATL של 0.8774 USD.
מהו נפח המסחר של USDC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDC הוא $ 172.88M USD.
האם USDC יעלה השנה?
USDC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:49:12 (UTC+8)

USDCoin (USDC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

USDC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

USDC
USDC
USD
USD

1 USDC = 1.0001 USD

מסחרUSDC

BRLUSDC
$5.473
$5.473$5.473
+0.45%
EURUSDC
$0.8557
$0.8557$0.8557
+0.77%
USDTUSDC
$1.0001
$1.0001$1.0001
0.00%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד