Cycle Network מחיר היום

מחיר Cycle Network (CYC) בזמן אמת היום הוא $ 0.01382024, עם שינוי של 3.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CYC ל USD הוא $ 0.01382024 לכל CYC.

Cycle Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,100,676, עם היצע במחזור של 152.00M CYC. ב‑24 השעות האחרונות, CYC סחר בין $ 0.01381962 (נמוך) ל $ 0.01436382 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.11831, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00639678.

ביצועים לטווח קצר, CYC נע ב -0.10% בשעה האחרונה ו +1.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 61.13K.

Cycle Network (CYC) מידע שוק

שווי שוק $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M נפח (24 שעות) $ 61.13K$ 61.13K $ 61.13K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.82M$ 13.82M $ 13.82M אספקת מחזור 152.00M 152.00M 152.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cycle Network הוא $ 2.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 61.13K. ההיצע במחזור של CYC הוא 152.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.82M.