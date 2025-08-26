DogeFather (THE DOGEFATHER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00764183 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.51% שינוי מחיר (1D) -4.20% שינוי מחיר (7D) -13.82%

DogeFather (THE DOGEFATHER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, THE DOGEFATHER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THE DOGEFATHERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00764183, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THE DOGEFATHER השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -4.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DogeFather (THE DOGEFATHER) מידע שוק

שווי שוק $ 265.26K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 265.26K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DogeFather הוא $ 265.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THE DOGEFATHER הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 265.26K.