Brainlet מחיר היום

מחיר Brainlet (BRAINLET) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRAINLET ל USD הוא $ 0 לכל BRAINLET.

Brainlet כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,477, עם היצע במחזור של 999.76M BRAINLET. ב‑24 השעות האחרונות, BRAINLET סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.053681, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BRAINLET נע ב +0.51% בשעה האחרונה ו +25.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Brainlet (BRAINLET) מידע שוק

שווי שוק $ 36.48K$ 36.48K $ 36.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.48K$ 36.48K $ 36.48K אספקת מחזור 999.76M 999.76M 999.76M אספקה כוללת 999,759,612.554841 999,759,612.554841 999,759,612.554841

שווי השוק הנוכחי של Brainlet הוא $ 36.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRAINLET הוא 999.76M, עם היצע כולל של 999759612.554841. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.48K.