Exiom מחיר היום

מחיר Exiom (XEQM) בזמן אמת היום הוא $ 0.01646933, עם שינוי של 2.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XEQM ל USD הוא $ 0.01646933 לכל XEQM.

Exiom כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,603,155, עם היצע במחזור של 279.50M XEQM. ב‑24 השעות האחרונות, XEQM סחר בין $ 0.01481664 (נמוך) ל $ 0.01675236 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04690991, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00711336.

ביצועים לטווח קצר, XEQM נע ב +1.15% בשעה האחרונה ו +4.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.16K.

Exiom (XEQM) מידע שוק

שווי שוק $ 4.60M$ 4.60M $ 4.60M נפח (24 שעות) $ 2.16K$ 2.16K $ 2.16K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.60M$ 4.60M $ 4.60M אספקת מחזור 279.50M 279.50M 279.50M אספקה כוללת 279,505,611.0 279,505,611.0 279,505,611.0

שווי השוק הנוכחי של Exiom הוא $ 4.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.16K. ההיצע במחזור של XEQM הוא 279.50M, עם היצע כולל של 279505611.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.60M.