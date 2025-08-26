עוד על EURQ

Quantoz EURQ סֵמֶל

Quantoz EURQ מחיר (EURQ)

1 EURQ ל USDמחיר חי:

-0.90%1D
USD
Quantoz EURQ (EURQ) טבלת מחירים חיה
Quantoz EURQ (EURQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.01%

-0.96%

-0.57%

-0.57%

Quantoz EURQ (EURQ) המחיר בזמן אמת של הוא $1.16. במהלך 24 השעות האחרונות, EURQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.16 לבין שיא של $ 1.17, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EURQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.18, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.763698.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EURQ השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quantoz EURQ (EURQ) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Quantoz EURQ הוא $ 4.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EURQ הוא 3.60M, עם היצע כולל של 15000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.44M.

Quantoz EURQ (EURQ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Quantoz EURQל USDהיה $ -0.011368000078113.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuantoz EURQ ל USDהיה . $ -0.0159990680.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuantoz EURQ ל USDהיה $ -0.0076069320.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Quantoz EURQל USDהיה $ +0.0272423478904205.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.011368000078113-0.96%
30 ימים$ -0.0159990680-1.37%
60 ימים$ -0.0076069320-0.65%
90 ימים$ +0.0272423478904205+2.40%

מה זהQuantoz EURQ (EURQ)

The Quantoz EURQ is a stablecoin pegged 1:1 to the euro. The EURQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The EURQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The EURQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the EURQ is to provide a secure and regulated euro pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the EURQ tokens in circulation are 102% backed by euros. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the euro reserve for the EURQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid euro bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank.

Quantoz EURQ (EURQ) משאב

האתר הרשמי

Quantoz EURQתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Quantoz EURQ (EURQ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Quantoz EURQ (EURQ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Quantoz EURQ.

בדוק את Quantoz EURQ תחזית המחיר עכשיו‏!

EURQ למטבעות מקומיים

Quantoz EURQ (EURQ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Quantoz EURQ (EURQ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EURQ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Quantoz EURQ (EURQ)

כמה שווה Quantoz EURQ (EURQ) היום?
החי EURQהמחיר ב USD הוא 1.16 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EURQ ל USD?
המחיר הנוכחי של EURQ ל USD הוא $ 1.16. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Quantoz EURQ?
שווי השוק של EURQ הוא $ 4.18M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EURQ?
ההיצע במחזור של EURQ הוא 3.60M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EURQ?
‏‏EURQ השיג מחיר שיא (ATH) של 1.18 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EURQ?
EURQ ‏‏רשם מחירATL של 0.763698 USD.
מהו נפח המסחר של EURQ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EURQ הוא -- USD.
האם EURQ יעלה השנה?
EURQ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EURQ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
