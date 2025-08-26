Quantoz EURQ (EURQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24 שעות נמוך $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 גבוה 24 שעות $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 שיא כל הזמנים $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 המחיר הנמוך ביותר $ 0.763698$ 0.763698 $ 0.763698 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -0.96% שינוי מחיר (7D) -0.57% שינוי מחיר (7D) -0.57%

Quantoz EURQ (EURQ) המחיר בזמן אמת של הוא $1.16. במהלך 24 השעות האחרונות, EURQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.16 לבין שיא של $ 1.17, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EURQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.18, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.763698.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EURQ השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quantoz EURQ (EURQ) מידע שוק

שווי שוק $ 4.18M$ 4.18M $ 4.18M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.44M$ 17.44M $ 17.44M אספקת מחזור 3.60M 3.60M 3.60M אספקה כוללת 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Quantoz EURQ הוא $ 4.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EURQ הוא 3.60M, עם היצע כולל של 15000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.44M.