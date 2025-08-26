Gold DAO מחיר (GOLDAO)
Gold DAO (GOLDAO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01829189. במהלך 24 השעות האחרונות, GOLDAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01827433 לבין שיא של $ 0.02037419, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOLDAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.087434, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01322844.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOLDAO השתנה ב -1.69% במהלך השעה האחרונה, -9.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Gold DAO הוא $ 12.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOLDAO הוא 706.83M, עם היצע כולל של 992150255.4766053. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.13M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Gold DAOל USDהיה $ -0.00196348558155058.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGold DAO ל USDהיה . $ -0.0038722248.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGold DAO ל USDהיה $ -0.0057187874.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gold DAOל USDהיה $ -0.011127614392415315.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00196348558155058
|-9.69%
|30 ימים
|$ -0.0038722248
|-21.16%
|60 ימים
|$ -0.0057187874
|-31.26%
|90 ימים
|$ -0.011127614392415315
|-37.82%
Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers. Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link. Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/).
