Gold DAO סֵמֶל

Gold DAO מחיר (GOLDAO)

לא רשום

1 GOLDAO ל USDמחיר חי:

$0.01829189
$0.01829189$0.01829189
-9.60%1D
mexc
USD
Gold DAO (GOLDAO) טבלת מחירים חיה
Gold DAO (GOLDAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01827433
$ 0.01827433$ 0.01827433
24 שעות נמוך
$ 0.02037419
$ 0.02037419$ 0.02037419
גבוה 24 שעות

$ 0.01827433
$ 0.01827433$ 0.01827433

$ 0.02037419
$ 0.02037419$ 0.02037419

$ 0.087434
$ 0.087434$ 0.087434

$ 0.01322844
$ 0.01322844$ 0.01322844

-1.69%

-9.69%

-12.67%

-12.67%

Gold DAO (GOLDAO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01829189. במהלך 24 השעות האחרונות, GOLDAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01827433 לבין שיא של $ 0.02037419, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOLDAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.087434, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01322844.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOLDAO השתנה ב -1.69% במהלך השעה האחרונה, -9.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gold DAO (GOLDAO) מידע שוק

$ 12.92M
$ 12.92M$ 12.92M

--
----

$ 18.13M
$ 18.13M$ 18.13M

706.83M
706.83M 706.83M

992,150,255.4766053
992,150,255.4766053 992,150,255.4766053

שווי השוק הנוכחי של Gold DAO הוא $ 12.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOLDAO הוא 706.83M, עם היצע כולל של 992150255.4766053. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.13M.

Gold DAO (GOLDAO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Gold DAOל USDהיה $ -0.00196348558155058.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGold DAO ל USDהיה . $ -0.0038722248.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGold DAO ל USDהיה $ -0.0057187874.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gold DAOל USDהיה $ -0.011127614392415315.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00196348558155058-9.69%
30 ימים$ -0.0038722248-21.16%
60 ימים$ -0.0057187874-31.26%
90 ימים$ -0.011127614392415315-37.82%

מה זהGold DAO (GOLDAO)

Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers. Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link. Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/).

Gold DAO (GOLDAO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Gold DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gold DAO (GOLDAO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gold DAO (GOLDAO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gold DAO.

בדוק את Gold DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

GOLDAO למטבעות מקומיים

Gold DAO (GOLDAO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gold DAO (GOLDAO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GOLDAO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Gold DAO (GOLDAO)

כמה שווה Gold DAO (GOLDAO) היום?
החי GOLDAOהמחיר ב USD הוא 0.01829189 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GOLDAO ל USD?
המחיר הנוכחי של GOLDAO ל USD הוא $ 0.01829189. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gold DAO?
שווי השוק של GOLDAO הוא $ 12.92M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GOLDAO?
ההיצע במחזור של GOLDAO הוא 706.83M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GOLDAO?
‏‏GOLDAO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.087434 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GOLDAO?
GOLDAO ‏‏רשם מחירATL של 0.01322844 USD.
מהו נפח המסחר של GOLDAO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GOLDAO הוא -- USD.
האם GOLDAO יעלה השנה?
GOLDAO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GOLDAO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.