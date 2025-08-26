Gold DAO (GOLDAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.01827433
גבוה 24 שעות $ 0.02037419
שיא כל הזמנים $ 0.087434
המחיר הנמוך ביותר $ 0.01322844
שינוי מחיר (שעה אחת) -1.69%
שינוי מחיר (1D) -9.69%
שינוי מחיר (7D) -12.67%

Gold DAO (GOLDAO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01829189. במהלך 24 השעות האחרונות, GOLDAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01827433 לבין שיא של $ 0.02037419, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOLDAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.087434, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01322844.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOLDAO השתנה ב -1.69% במהלך השעה האחרונה, -9.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gold DAO (GOLDAO) מידע שוק

שווי שוק $ 12.92M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.13M
אספקת מחזור 706.83M
אספקה כוללת 992,150,255.4766053

שווי השוק הנוכחי של Gold DAO הוא $ 12.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOLDAO הוא 706.83M, עם היצע כולל של 992150255.4766053. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.13M.