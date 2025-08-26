Magic Square (SQR) מידע על מחיר (USD)

Magic Square (SQR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00552678. במהלך 24 השעות האחרונות, SQR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00549902 לבין שיא של $ 0.00564341, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SQRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.775708, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005348.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SQR השתנה ב -1.12% במהלך השעה האחרונה, -0.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Magic Square (SQR) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Magic Square הוא $ 1.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SQR הוא 225.16M, עם היצע כולל של 999897772.4490787. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.52M.