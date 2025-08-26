עוד על SQR

SQR מידע על מחיר

SQR מסמך לבן

SQR אתר רשמי

SQR טוקניומיקה

SQR תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Magic Square סֵמֶל

Magic Square מחיר (SQR)

לא רשום

1 SQR ל USDמחיר חי:

$0.00552678
$0.00552678$0.00552678
-0.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Magic Square (SQR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:40:16 (UTC+8)

Magic Square (SQR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00549902
$ 0.00549902$ 0.00549902
24 שעות נמוך
$ 0.00564341
$ 0.00564341$ 0.00564341
גבוה 24 שעות

$ 0.00549902
$ 0.00549902$ 0.00549902

$ 0.00564341
$ 0.00564341$ 0.00564341

$ 0.775708
$ 0.775708$ 0.775708

$ 0.005348
$ 0.005348$ 0.005348

-1.12%

-0.22%

+0.23%

+0.23%

Magic Square (SQR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00552678. במהלך 24 השעות האחרונות, SQR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00549902 לבין שיא של $ 0.00564341, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SQRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.775708, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005348.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SQR השתנה ב -1.12% במהלך השעה האחרונה, -0.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Magic Square (SQR) מידע שוק

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

--
----

$ 5.52M
$ 5.52M$ 5.52M

225.16M
225.16M 225.16M

999,897,772.4490787
999,897,772.4490787 999,897,772.4490787

שווי השוק הנוכחי של Magic Square הוא $ 1.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SQR הוא 225.16M, עם היצע כולל של 999897772.4490787. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.52M.

Magic Square (SQR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Magic Squareל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMagic Square ל USDהיה . $ -0.0010870347.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMagic Square ל USDהיה $ -0.0015816091.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Magic Squareל USDהיה $ -0.001640763540546575.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.22%
30 ימים$ -0.0010870347-19.66%
60 ימים$ -0.0015816091-28.61%
90 ימים$ -0.001640763540546575-22.89%

מה זהMagic Square (SQR)

## What is Magic Square (SQR)? Magic Square is an immersive Discovery & Engagement Platform for the Web3 Crypto Ecosystem, empowering users to explore a wide array of community-vetted apps and games. Discover exciting rewards, engaging giveaways, and unlock incredible use-to-earn opportunities within our platform. The native utility token SQR is hosted on BNB Smart Chain. SQR powers all aspects of the Magic Square ecosystem and allows for the seamless integration of users, developers, and validators. ## What Makes Magic Square Unique? Magic Square is a vibrant community-driven app store for web3 applications, providing crypto users with a seamless and intuitive interface. Our primary objective is to foster widespread adoption of cryptocurrencies and decentralized apps by attracting new users to the ecosystem. With our user-friendly platform and diverse app selection, we simplify web3 interaction, empowering individuals to navigate the crypto world with ease. Checkout the Magic Store [here](https://magic.store/). At Magic Square, we go beyond just offering an app store. We provide a range of exciting features designed to enhance the community experience. These include Magic Boost, an affiliate platform that rewards users for spreading the word; Hot Offers, which provide exclusive web3 deals; a Referral Program that encourages users to invite others to join; Karma Rewards, recognizing and incentivizing active community participation; Project Validation, allowing users to have a say in shaping the platform. Join us in shaping the future of decentralized technologies. Together, we can unlock the true potential of web3 and create a more inclusive and accessible digital landscape. Magic Square is backed by World-Class Investors and Partners: Binance Labs, Republic Capital, Kucoin Labs, Gate.io, Huobi Ventures, IQ Protocol, GSR, Dao Maker, AlphaGrep, Crypto.com, Forty two, Gravity Ventures ##Who Are the Founders of SQR Protocol? Magic Square is the visionary creation of Andrey Nayman, a renowned Ph.D. and former Managing Director at Radical Ventures. With over 15 years of expertise in FinTech and a profound understanding of blockchain development, Nayman has played a pivotal role in shaping the industry. Notably, he was an active participant in the Ethereum ICO, witnessing firsthand the transformative power of decentralized technologies. Under Nayman's guidance, Magic Square has evolved into a formidable project supported by a team of accomplished product developers and project managers. Together, they bring a wealth of experience and expertise to drive the success of this groundbreaking venture. ##Where can you buy Magic Square? This information will be disclosed with the launch of the Public Sale, which is set for 2023. To learn more about this project check https://linktr.ee/MagicSquare.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Magic Square (SQR) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Magic Squareתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Magic Square (SQR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Magic Square (SQR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Magic Square.

בדוק את Magic Square תחזית המחיר עכשיו‏!

SQR למטבעות מקומיים

Magic Square (SQR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Magic Square (SQR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SQR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Magic Square (SQR)

כמה שווה Magic Square (SQR) היום?
החי SQRהמחיר ב USD הוא 0.00552678 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SQR ל USD?
המחיר הנוכחי של SQR ל USD הוא $ 0.00552678. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Magic Square?
שווי השוק של SQR הוא $ 1.24M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SQR?
ההיצע במחזור של SQR הוא 225.16M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SQR?
‏‏SQR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.775708 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SQR?
SQR ‏‏רשם מחירATL של 0.005348 USD.
מהו נפח המסחר של SQR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SQR הוא -- USD.
האם SQR יעלה השנה?
SQR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SQR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:40:16 (UTC+8)

Magic Square (SQR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.