Archivas מחיר היום

מחיר Archivas (RCHV) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RCHV ל USD הוא $ 0 לכל RCHV.

Archivas כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,758, עם היצע במחזור של 1.00B RCHV. ב‑24 השעות האחרונות, RCHV סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00376413, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RCHV נע ב -0.36% בשעה האחרונה ו -0.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Archivas (RCHV) מידע שוק

שווי שוק $ 21.76K$ 21.76K $ 21.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.76K$ 21.76K $ 21.76K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Archivas הוא $ 21.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RCHV הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.76K.