LogX Network מחיר היום

מחיר LogX Network (LOGX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 62.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOGX ל USD הוא $ 0 לכל LOGX.

LogX Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,779, עם היצע במחזור של 802.94M LOGX. ב‑24 השעות האחרונות, LOGX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.97, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LOGX נע ב +0.08% בשעה האחרונה ו +56.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LogX Network (LOGX) מידע שוק

שווי שוק $ 28.78K$ 28.78K $ 28.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.66K$ 35.66K $ 35.66K אספקת מחזור 802.94M 802.94M 802.94M אספקה כוללת 994,999,999.9999082 994,999,999.9999082 994,999,999.9999082

שווי השוק הנוכחי של LogX Network הוא $ 28.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOGX הוא 802.94M, עם היצע כולל של 994999999.9999082. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.66K.