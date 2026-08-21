Oggchain מחיר היום

מחיר Oggchain (OGG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OGG ל USD הוא $ 0 לכל OGG.

Oggchain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 109,061, עם היצע במחזור של 1.12B OGG. ב‑24 השעות האחרונות, OGG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OGG נע ב -0.86% בשעה האחרונה ו +22.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Oggchain (OGG) מידע שוק

שווי שוק $ 109.06K$ 109.06K $ 109.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 109.08K$ 109.08K $ 109.08K אספקת מחזור 1.12B 1.12B 1.12B אספקה כוללת 1,120,317,610.1779 1,120,317,610.1779 1,120,317,610.1779

שווי השוק הנוכחי של Oggchain הוא $ 109.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OGG הוא 1.12B, עם היצע כולל של 1120317610.1779. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 109.08K.