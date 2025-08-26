PURPLE PEPE (PURPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.89% שינוי מחיר (1D) -9.13% שינוי מחיר (7D) -11.41% שינוי מחיר (7D) -11.41%

PURPLE PEPE (PURPE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PURPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PURPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PURPE השתנה ב -0.89% במהלך השעה האחרונה, -9.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PURPLE PEPE (PURPE) מידע שוק

שווי שוק $ 13.29M$ 13.29M $ 13.29M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.29M$ 13.29M $ 13.29M אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PURPLE PEPE הוא $ 13.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PURPE הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.29M.