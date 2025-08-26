GEEQ (GEEQ) מידע על מחיר (USD)

GEEQ (GEEQ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0377014. במהלך 24 השעות האחרונות, GEEQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03747181 לבין שיא של $ 0.03981171, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GEEQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.88, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01944238.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GEEQ השתנה ב -0.68% במהלך השעה האחרונה, -4.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GEEQ (GEEQ) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של GEEQ הוא $ 2.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GEEQ הוא 54.50M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.76M.