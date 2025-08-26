עוד על AKUMA

AKUMA מידע על מחיר

AKUMA טוקניומיקה

AKUMA תחזית מחיר

Akuma Inu סֵמֶל

Akuma Inu מחיר (AKUMA)

לא רשום

1 AKUMA ל USDמחיר חי:

--
----
-9.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Akuma Inu (AKUMA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:30:59 (UTC+8)

Akuma Inu (AKUMA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00134788
$ 0.00134788$ 0.00134788

$ 0
$ 0$ 0

-0.91%

-9.01%

+4.52%

+4.52%

Akuma Inu (AKUMA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AKUMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AKUMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00134788, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AKUMA השתנה ב -0.91% במהלך השעה האחרונה, -9.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Akuma Inu (AKUMA) מידע שוק

$ 685.00K
$ 685.00K$ 685.00K

--
----

$ 685.00K
$ 685.00K$ 685.00K

666.67B
666.67B 666.67B

666,666,666,666.0
666,666,666,666.0 666,666,666,666.0

שווי השוק הנוכחי של Akuma Inu הוא $ 685.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AKUMA הוא 666.67B, עם היצע כולל של 666666666666.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 685.00K.

Akuma Inu (AKUMA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Akuma Inuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAkuma Inu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAkuma Inu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Akuma Inuל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.01%
30 ימים$ 0-35.81%
60 ימים$ 0+76.61%
90 ימים$ 0--

מה זהAkuma Inu (AKUMA)

AKUMA INU was born in BASE, the underground arena that has come to be known amongst crypto degens as "The Origin Pit". Forged in the frenzied fires of market volatility, AKUMA INU has emerged as the ultimate embodiment of the degen spirit - wild, unyielding, and relentless in the pursuit of crypto supremacy. Akuma Inu is here on Base chain, and he is here to stay. Come join us on our amazing journey!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Akuma Inuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Akuma Inu (AKUMA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Akuma Inu (AKUMA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Akuma Inu.

בדוק את Akuma Inu תחזית המחיר עכשיו‏!

AKUMA למטבעות מקומיים

Akuma Inu (AKUMA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Akuma Inu (AKUMA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AKUMA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Akuma Inu (AKUMA)

כמה שווה Akuma Inu (AKUMA) היום?
החי AKUMAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AKUMA ל USD?
המחיר הנוכחי של AKUMA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Akuma Inu?
שווי השוק של AKUMA הוא $ 685.00K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AKUMA?
ההיצע במחזור של AKUMA הוא 666.67B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AKUMA?
‏‏AKUMA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00134788 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AKUMA?
AKUMA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AKUMA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AKUMA הוא -- USD.
האם AKUMA יעלה השנה?
AKUMA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AKUMA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.