Akuma Inu (AKUMA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00134788 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.91% שינוי מחיר (1D) -9.01% שינוי מחיר (7D) +4.52%

Akuma Inu (AKUMA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AKUMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AKUMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00134788, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AKUMA השתנה ב -0.91% במהלך השעה האחרונה, -9.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Akuma Inu (AKUMA) מידע שוק

שווי שוק $ 685.00K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 685.00K אספקת מחזור 666.67B אספקה כוללת 666,666,666,666.0

שווי השוק הנוכחי של Akuma Inu הוא $ 685.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AKUMA הוא 666.67B, עם היצע כולל של 666666666666.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 685.00K.