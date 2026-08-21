RIPS מחיר היום

מחיר RIPS (RIPS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RIPS ל USD הוא $ 0 לכל RIPS.

RIPS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 58,836, עם היצע במחזור של 43.84B RIPS. ב‑24 השעות האחרונות, RIPS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1,461,295,072,855, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RIPS נע ב -1.74% בשעה האחרונה ו +20.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

RIPS (RIPS) מידע שוק

שווי שוק $ 58.84K$ 58.84K $ 58.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 93.94K$ 93.94K $ 93.94K אספקת מחזור 43.84B 43.84B 43.84B אספקה כוללת 70,000,000,000.0 70,000,000,000.0 70,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RIPS הוא $ 58.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIPS הוא 43.84B, עם היצע כולל של 70000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.94K.