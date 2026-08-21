LandX Governance Token מחיר היום

מחיר LandX Governance Token (LNDX) בזמן אמת היום הוא $ 0.01211763, עם שינוי של 6.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LNDX ל USD הוא $ 0.01211763 לכל LNDX.

LandX Governance Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 160,245, עם היצע במחזור של 13.22M LNDX. ב‑24 השעות האחרונות, LNDX סחר בין $ 0.00995927 (נמוך) ל $ 0.01216228 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.58, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00995927.

ביצועים לטווח קצר, LNDX נע ב -0.04% בשעה האחרונה ו -11.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.01K.

LandX Governance Token (LNDX) מידע שוק

שווי שוק $ 160.25K$ 160.25K $ 160.25K נפח (24 שעות) $ 1.01K$ 1.01K $ 1.01K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 870.87K$ 870.87K $ 870.87K אספקת מחזור 13.22M 13.22M 13.22M אספקה כוללת 70,868,053.760063 70,868,053.760063 70,868,053.760063

שווי השוק הנוכחי של LandX Governance Token הוא $ 160.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.01K. ההיצע במחזור של LNDX הוא 13.22M, עם היצע כולל של 70868053.760063. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 870.87K.