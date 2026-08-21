FIO Protocol מחיר היום

מחיר FIO Protocol (FIO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FIO ל USD הוא $ 0 לכל FIO.

FIO Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 250,772, עם היצע במחזור של 923.42M FIO. ב‑24 השעות האחרונות, FIO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.560433, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FIO נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -2.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.53K.

FIO Protocol (FIO) מידע שוק

שווי שוק $ 250.77K$ 250.77K $ 250.77K נפח (24 שעות) $ 1.53K$ 1.53K $ 1.53K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 271.57K$ 271.57K $ 271.57K אספקת מחזור 923.42M 923.42M 923.42M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FIO Protocol הוא $ 250.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.53K. ההיצע במחזור של FIO הוא 923.42M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 271.57K.