Biconomy Exchange Token סֵמֶל

Biconomy Exchange Token מחיר (BIT)

לא רשום

1 BIT ל USDמחיר חי:

--
----
-0.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Biconomy Exchange Token (BIT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:10:15 (UTC+8)

Biconomy Exchange Token (BIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

-0.76%

+4.38%

+4.38%

Biconomy Exchange Token (BIT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIT השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -0.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Biconomy Exchange Token (BIT) מידע שוק

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

--
----

$ 4.01M
$ 4.01M$ 4.01M

283.70B
283.70B 283.70B

606,084,739,916.6506
606,084,739,916.6506 606,084,739,916.6506

שווי השוק הנוכחי של Biconomy Exchange Token הוא $ 1.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIT הוא 283.70B, עם היצע כולל של 606084739916.6506. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.01M.

Biconomy Exchange Token (BIT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Biconomy Exchange Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBiconomy Exchange Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBiconomy Exchange Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Biconomy Exchange Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.76%
30 ימים$ 0+1.41%
60 ימים$ 0-26.26%
90 ימים$ 0--

מה זהBiconomy Exchange Token (BIT)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Biconomy Exchange Token (BIT) משאב

האתר הרשמי

Biconomy Exchange Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Biconomy Exchange Token (BIT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Biconomy Exchange Token (BIT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Biconomy Exchange Token.

בדוק את Biconomy Exchange Token תחזית המחיר עכשיו‏!

BIT למטבעות מקומיים

Biconomy Exchange Token (BIT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Biconomy Exchange Token (BIT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BIT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Biconomy Exchange Token (BIT)

כמה שווה Biconomy Exchange Token (BIT) היום?
החי BITהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BIT ל USD?
המחיר הנוכחי של BIT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Biconomy Exchange Token?
שווי השוק של BIT הוא $ 1.88M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BIT?
ההיצע במחזור של BIT הוא 283.70B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BIT?
‏‏BIT השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BIT?
BIT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BIT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BIT הוא -- USD.
האם BIT יעלה השנה?
BIT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BIT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
