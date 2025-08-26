Biconomy Exchange Token (BIT) מידע על מחיר (USD)

Biconomy Exchange Token (BIT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIT השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -0.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Biconomy Exchange Token (BIT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Biconomy Exchange Token הוא $ 1.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIT הוא 283.70B, עם היצע כולל של 606084739916.6506. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.01M.