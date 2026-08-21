Common מחיר היום

מחיר Common (COMMON) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 16.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COMMON ל USD הוא $ 0 לכל COMMON.

Common כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 239,567, עם היצע במחזור של 3.04B COMMON. ב‑24 השעות האחרונות, COMMON סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03666064, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, COMMON נע ב -0.77% בשעה האחרונה ו +5.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Common (COMMON) מידע שוק

שווי שוק $ 239.57K$ 239.57K $ 239.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 787.34K$ 787.34K $ 787.34K אספקת מחזור 3.04B 3.04B 3.04B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Common הוא $ 239.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COMMON הוא 3.04B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 787.34K.