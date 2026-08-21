Cult DAO מחיר היום

מחיר Cult DAO (CULT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CULT ל USD הוא $ 0 לכל CULT.

Cult DAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,213,302, עם היצע במחזור של 3.83T CULT. ב‑24 השעות האחרונות, CULT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CULT נע ב +0.67% בשעה האחרונה ו +30.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cult DAO (CULT) מידע שוק

שווי שוק $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.18M$ 4.18M $ 4.18M אספקת מחזור 3.83T 3.83T 3.83T אספקה כוללת 4,983,113,538,604.0 4,983,113,538,604.0 4,983,113,538,604.0

שווי השוק הנוכחי של Cult DAO הוא $ 3.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CULT הוא 3.83T, עם היצע כולל של 4983113538604.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.18M.