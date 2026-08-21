USAT מחיר היום

מחיר USAT (USAT) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.9998, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USAT ל ILS הוא ₪ 0.9998 לכל USAT.

USAT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של ₪ 10.00M, עם היצע במחזור של 10.00M USAT. ב‑24 השעות האחרונות, USAT סחר בין ₪ 0.999 (נמוך) ל ₪ 1.0003 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, USAT נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +0.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 55.89K.

USAT (USAT) מידע שוק

שווי שוק ₪ 10.00M₪ 10.00M ₪ 10.00M נפח (24 שעות) ₪ 55.89K₪ 55.89K ₪ 55.89K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 10.00M₪ 10.00M ₪ 10.00M אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,002,050 10,002,050 10,002,050 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של USAT הוא ₪ 10.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 55.89K. ההיצע במחזור של USAT הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10002050. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 10.00M.