UTYABSWAP (UTYAB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00493367 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +6.55% שינוי מחיר (1D) -19.32% שינוי מחיר (7D) -41.67%

UTYABSWAP (UTYAB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UTYAB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UTYABהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00493367, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UTYAB השתנה ב +6.55% במהלך השעה האחרונה, -19.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UTYABSWAP (UTYAB) מידע שוק

שווי שוק $ 130.43K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 130.43K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של UTYABSWAP הוא $ 130.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UTYAB הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 130.43K.