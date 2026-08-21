Aimonica Brands מחיר היום

מחיר Aimonica Brands (AIMONICA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIMONICA ל USD הוא $ 0 לכל AIMONICA.

Aimonica Brands כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 44,586, עם היצע במחזור של 999.89M AIMONICA. ב‑24 השעות האחרונות, AIMONICA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.091561, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AIMONICA נע ב +0.21% בשעה האחרונה ו +17.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Aimonica Brands (AIMONICA) מידע שוק

שווי שוק $ 44.59K$ 44.59K $ 44.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.59K$ 44.59K $ 44.59K אספקת מחזור 999.89M 999.89M 999.89M אספקה כוללת 999,889,336.748125 999,889,336.748125 999,889,336.748125

שווי השוק הנוכחי של Aimonica Brands הוא $ 44.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIMONICA הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999889336.748125. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.59K.