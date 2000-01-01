Memecoins מובילים לפי שווי שוק

מטבעות Memecoins הם מטבעות קריפטו שמקורם בבדיחות אינטרנט, תרבות פופ או טרנדים ויראליים ברשתות החברתיות. ביצועי השוק שלהם מונעים בעיקר על ידי מעורבות הקהילה והייפ חברתי, ולא על ידי שימושיות טכנולוגית בסיסית. למרות שהם תנודתיים מאוד וספקולטיביים, טוקני מם מצליחים יכולים לייצר נפחי מסחר משמעותיים וקהילות קמעונאיות חזקות.