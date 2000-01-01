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Memecoins מובילים לפי שווי שוק

מטבעות Memecoins הם מטבעות קריפטו שמקורם בבדיחות אינטרנט, תרבות פופ או טרנדים ויראליים ברשתות החברתיות. ביצועי השוק שלהם מונעים בעיקר על ידי מעורבות הקהילה והייפ חברתי, ולא על ידי שימושיות טכנולוגית בסיסית. למרות שהם תנודתיים מאוד וספקולטיביים, טוקני מם מצליחים יכולים לייצר נפחי מסחר משמעותיים וקהילות קמעונאיות חזקות.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 75,705.61
-0.05%
+8.20%
+19.29%
$ 1.51T
$ 14.65K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 2,374.43
+0.33%
+5.26%
+25.61%
$ 285.21B
$ 285.91K
3
XRP
XRP
XRP
$ 1.3035
+0.34%
+18.18%
+30.75%
$ 81.43B
$ 95.25M
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00052
0.00%
-0.03%
-0.04%
$ 74.83B
$ 123.90M
5
Solana
Solana
SOL
$ 90.41
+0.67%
+5.43%
+20.30%
$ 52.55B
$ 1.37M
6
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.08339
+0.87%
+10.99%
+18.96%
$ 14.20B
$ 328.76M
7
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.2077
+0.86%
+14.39%
+17.00%
$ 7.63B
$ 58.33M
8
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000005098
+0.52%
+5.17%
+10.74%
$ 2.98B
$ 496.18B
9
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 218.89
+0.20%
+7.57%
+10.97%
$ 2.41B
$ 23.18K
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.872
+0.50%
+6.89%
+18.37%
$ 2.39B
$ 192.42K
11
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.06013
+0.12%
+2.16%
+6.65%
$ 1.93B
$ 3.54M
12
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.13577
-0.45%
-7.04%
+2.27%
$ 1.50B
$ 63.85K
13
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.00000339
+2.53%
+17.09%
+30.38%
$ 1.43B
$ 421.43B
14
United Stables
United Stables
U
$ 1.0002
+0.01%
0.00%
-0.03%
$ 1.00B
$ 64.31K
15
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.473869
-2.09%
+30.05%
+41.89%
$ 956.93M
$ 8.09M
16
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08952
+1.04%
+7.48%
+12.96%
$ 801.32M
$ 1.54M
17
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08216
-0.12%
-0.54%
-4.89%
$ 635.70M
$ 13.72M
18
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.09201
+1.54%
+4.57%
+24.29%
$ 580.92M
$ 5.47M
19
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.50873
+2.08%
+10.91%
+3.64%
$ 496.12M
$ 161.10K
20
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.007447
-0.48%
+14.59%
+23.70%
$ 469.88M
$ 117.66M
21
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.708
-0.18%
+3.79%
+20.07%
$ 403.36M
$ 4.09M
22
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.4291
+1.87%
+13.92%
+33.71%
$ 395.49M
$ 545.76K
23
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.24177
+0.89%
+3.67%
+49.01%
$ 243.87M
$ 2.63M
24
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002766
+0.77%
+10.24%
+15.60%
$ 240.58M
$ 369.36B
25
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002477
+2.32%
+11.57%
+21.52%
$ 235.07M
$ 6.41B
26
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0.0000010951
+0.20%
+13.84%
+18.87%
$ 230.83M
$ 236.79B
27
Humanity
Humanity
H
$ 0.07509
-0.36%
-11.15%
-37.36%
$ 211.59M
$ 5.17M
28
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06632
+0.68%
+2.24%
+1.52%
$ 190.67M
$ 940.21K
29
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02765
+1.06%
+11.30%
+9.27%
$ 174.95M
$ 2.95M
30
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.17254
+0.43%
+13.73%
+21.49%
$ 171.62M
$ 2.71M
31
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1688
-0.06%
+13.39%
+22.22%
$ 169.20M
$ 5.65M
32
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15147
-0.01%
-1.01%
-0.63%
$ 151.24M
$ 712.76K
33
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.07124
+0.32%
+7.62%
+10.62%
$ 141.65M
$ 906.31K
34
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.08038
-0.52%
-1.43%
+9.70%
$ 109.76M
$ 3.77M
35
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.3196
+0.60%
-3.37%
-13.10%
$ 105.55M
$ 374.38K
36
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000005445
+1.05%
+6.21%
+11.89%
$ 101.27M
$ 102.76B
37
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3962
-0.03%
-0.60%
+4.01%
$ 99.30M
$ 230.42K
38
Bermuda Shorts
Bermuda Shorts
SHORT
$ 2.264E-5
+0.58%
+6.50%
+10.60%
$ 97.55M
--
39
Newton
Newton
AB
$ 0.000977
+0.62%
+0.83%
+2.85%
$ 96.25M
$ 11.97M
40
Baby Claw
Baby Claw
BABYCLAW
$ 0.091376
0.00%
--
0.00%
$ 91.38M
$ 5.43
41
Banana
Banana
BANANAS31
$ 0.009092
+0.21%
+1.61%
+1.61%
$ 90.26M
$ 8.01M
42
ORDI
ORDI
ORDI
$ 4.249
-0.42%
+14.45%
+25.48%
$ 89.67M
$ 54.57K
43
YZY
YZY
YZY
$ 0.293983
0.00%
+0.02%
-0.40%
$ 87.89M
$ 1.72K
44
Smilek to the Bank
Smilek to the Bank
SMILEK
$ 4.996E-5
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 87.43M
--
45
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.004279
+0.59%
+6.55%
+13.18%
$ 86.07M
$ 17.63M
46
BOOK OF MEME
BOOK OF MEME
BOME
$ 0.001267
+4.86%
+14.98%
+56.12%
$ 85.60M
$ 619.55M
47
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.602
+0.24%
+9.02%
+13.84%
$ 82.92M
$ 48.33K
48
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
$ 0.08337
+0.87%
+4.41%
+17.19%
$ 82.20M
$ 1.34M
49
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,202.9
+0.59%
+4.65%
+14.32%
$ 78.85M
$ 36.52
50
would
would
WOULD
$ 0.075347
+2.53%
+0.04%
+4.16%
$ 75.35M
$ 47.98K

שאלות נפוצות

מה מגדיר מטבע מם בשוק הקריפטו?
מטבע מם הוא מטבע קריפטו ספקולטיבי מאוד שמקורו בבדיחות אינטרנט, תרבות פופ או טרנדים ברשתות החברתיות. מטבעות מם מתאפיינים בעיקר בקהילות קמעונאיות נלהבות ולא בחדשנות טכנולוגית בסיסית.
מדוע מטבעות Memecoins חווים תנודתיות מחירים קיצונית?
מטבעות Memecoins חווים תנודתיות מחירים קיצונית מכיוון שהערכות השווי שלהם מונעות כמעט לחלוטין מהייפ ברשתות החברתיות, סנטימנט של משקיעים קמעונאיים ותנופת מסחר ספקולטיבית, ולא משימושיות בסיסית או רווחים תאגידיים.
כיצד משפיעה מעורבות קהילתית מקוונת על מחירי Memecoin?
מעורבות חזקה של קהילה אונליין יוצרת תופעות שיווק ויראליות ולחץ קנייה משמעותי. עבור מטבעות Memecoins, סנטימנט הקהילה נחשב לעיתים קרובות לאינדיקטור הפונדמנטלי החזק ביותר לעליות מחירים קצרות טווח.
האם Memecoins יש אספקה מקסימלית של אסימונים או מנגנוני שריפה?
הטוקנומיקה משתנה באופן משמעותי. חלק ממטבעות המם מיישמים היצע מקסימלי מוגבל ומנגנוני שריפה דפלציוניים אגרסיביים, בעוד שאחרים, כמו Dogecoin, מחזיקים בהיצע אינסופי עם קצב הנפקה שנתי קבוע.

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הכללת נכסים דיגיטליים בתחום מם יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.